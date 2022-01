Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 e al centro delle nuove puntate previste per il 2022 su Rai 1, continueranno a esserci le vicende di Vittorio Conti. Dopo aver messo da parte il suo amore per Marta e dopo l'avvicinamento con Tina Amato, per Conti potrebbe essere in arrivo una nuova donna in grado di scombussolargli il cuore e portarlo a vivere emozioni e sensazioni che ormai non prova da tempo.

Vittorio e Tina sempre più complici: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che tra Tina e Vittorio ci sarà un nuovo importante avvicinamento.

Dopo essersi lasciato alle spalle la fine del suo matrimonio con Marta Guarnieri, ecco che Conti si lascerà andare sempre più nei con la figlia di Agnese.

I due si ritroveranno a vivere dei momenti di grande intimità e complicità: le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che verranno beccati in flagrante da Roberto, il quale coglierà la coppia nel momento in cui si scambieranno delle effusioni.

Insomma l'alchimia tra Vittorio e Tina sarà alle stelle, ma ben presto i due dovranno fare i conti col ritorno in città di Sandro, interpretato da Luca Capuano.

Il retroscena su Vittorio Conti sulle nuove puntate de Il Paradiso 6

Il compagno di Tina, di cui si sono perse le tracce dopo il ritorno della donna in città, rimetterà piede a Milano e quindi tornerà a essere presente nella vita della giovane Amato, che nel frattempo sta provando a voltare pagina con Vittorio.

Di conseguenza, Sandro proverà in tutti i modi a recuperare di nuovo il rapporto con la sua ex, cercando anche di "portarla via" da Vittorio Conti.

Ci riuscirà oppure no? In attesa di scoprirlo, a fornire dei retroscena sulle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 e su quelle che saranno le nuove vicende legate al personaggio di Vittorio, ci ha pensato il settimanale "Gente".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A quanto pare, infatti, Conti potrebbe conoscere al più presto una nuova donna che potrebbe riaccendere in lui quei sentimenti che credeva fossero ormai sopiti.

Nuova donna in arrivo per Vittorio ne Il Paradiso 6?

"Vittorio Conti, messo alle strette sia nei confronti di Marta sia di Tina, potrebbe incontrare un'altra donna, ancora ignota", scrive il settimanale svelando così questo retroscena sul conto del protagonista de Il Paradiso 6.

Insomma, fino al prossimo giugno la soap opera continuerà a regalare nuovi colpi di scena e clamorose rivelazioni ai vari protagonisti.

Intanto, dal punto di vista dell'auditel, l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso 6 continua a essere uno dei più seguiti in daytime, con picchi che su Rai 1arrivano a sfiorare e toccare anche il 20% di share.