Periodo complicato per Gianmaria Antinolfi all'interno del Grande Fratello Vip 6. L'imprenditore campano sta vivendo ore difficili caratterizzate da incertezze e delusioni ed il gieffino ha preso la decisione di esprimere i propri pensieri sul momento con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro che, nel corso del suo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia gli hanno offerto sempre sostegno ed affetto. Il 36enne ha sperato di trovare sollievo grazie alle parole delle due compagne d'avventura.

Il sostegno di Miriana e Manila

Manila Nazzaro ha detto a Gianmaria Antinolfi: "Non hai ancora trovato la donna che ti merita", mentre l'ex Miss Italia era sdraiata accanto al campano.

La showgirl, invece, si è seduta dall'altra parte e ha rincuorato l'imprenditore con delle dolci carezze. Miriana, riferendosi alla pugliese, le ha rammentato che non avrebbero potuto fare molto per evitare questa spiacevole situazione. La 49enne è convinta che di fronte alla passione si ha poco potere. La foggiana ha replicato sottolineando di essere al corrente della questione e non ha potuto fermare Antinolfi perché da quando Federica Calemme è entrata nella casa del GF Vip 6 non passano più tempo assieme. Manila ha insistito e, anche senza avere l'intenzione di infierire sull'allontanamento da parte dell'imprenditore, gli ha rimembrato che se avesse avuto la possibilità gli avrebbe sicuramente offerto dei consigli che avrebbero potuto limitare i danni.

Miriana Trevisan è invece sicura che non sarebbero state in grado di fermarlo comunque.

Manila sottolinea a Gianmaria che può contare sulla sua amicizia

Il 36enne è rimasto fermo senza parlare e non dire nulla in merito alla situazione che si è venuta a creare. Manila Nazzaro, a quel punto, apparsa preoccupata per il compagno d'avventura nel Reality Show, a bassa voce gli ha sussurrato che non è da solo in questa avventura al Grande Fratello Vip 6 ma può contare sulla sua amicizia.

L'ex Miss Italia ha voluto evidenziare al campano che per lei è un fratello. Antinolfi ha poi affermato che non si aspettava una presa di posizione così decisa da parte di Calemme e, rispetto alle altre circostanze, non si sentiva pronto a doversi confrontare con i dubbi della gieffina che avrebbero finito per allontanarla da lui.

Nazzaro, notando la tristezza del compagno d'avventura, lo ha voluto riempire di dolci effusioni quali abbracci e carezze, convinta di aver ritrovato un suo caro amico. La 44enne, prima di raggiungere gli altri inquilini, ha detto all'imprenditore che se in casa fosse stato presente Aldo Montano lo avrebbe sicuramente mandato a quel paese.