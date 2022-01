Variazione di programmazione per Il Paradiso delle Signore 6, la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che continua a registrare ottimi ascolti dal punto di vista dell'auditel. Per la giornata di lunedì 24 gennaio sono previste delle modifiche legate alla programmazione della soap che, eccezionalmente per l'inizio della settimana, non sarà trasmessa nel consueto orario. L'appuntamento con Il Paradiso delle signore, infatti, sarà anticipato di circa due ore al termine del Tg1.

Variazione programmazione per Il Paradiso delle signore 6 del 24 gennaio

Nel dettaglio, per la giornata di lunedì 24 gennaio la messa in onda de Il Paradiso delle signore 6 subirà una variazione di programmazione sulla rete ammiraglia Rai.

L'appuntamento con le vicende di Vittorio Conti, Adelaide e gli altri protagonisti, che popolano il grande magazzino più famoso del piccolo schermo, sarà trasmesso non alle 15:55, bensì a partire dalle 13:55 circa.

Una programmazione speciale dettata dal fatto che lunedì 24 gennaio ci sarà la prima seduta per le votazioni legate all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Ecco a che ora va in onda Il Paradiso delle signore 6 il prossimo 24 gennaio

Di conseguenza la fascia pomeridiana della rete ammiraglia Rai sarà in parte dedicata allo speciale del Tg1 che occuperà buona parte del primo pomeriggio.

La messa in onda del notiziario, che seguirà in diretta l'evolversi del voto, andrà in onda dalle 14:35 circa, ossia subito dopo la fine dell'episodio de Il Paradiso delle signore e porterà a uno stravolgimento della programmazione di tutto il pomeriggio della rete ammiraglia, dato che lo speciale Tg1 andrà in onda fino alle 20.

Insomma un inizio settimanale anomalo per i numerosi fan de Il Paradiso delle signore 6, che continuano a seguire la soap con grandissimo affetto.

La media di questa sesta stagione, infatti, risulta essere una delle più alte di sempre da quando Il Paradiso è approdato nella fascia del daytime di Rai 1, abbandonando la programmazione di prima serata.

Volano gli ascolti de Il Paradiso delle signore nel pomeriggio di Rai 1

La soap, infatti, si è assestata su una media che quotidianamente supera abbondantemente il muro dei due milioni di fedelissimi spettatori, al punto da toccare anche picchi del 22% di share.

Risultati eccezionali per questo prodotto che, dopo gli ascolti poco entusiasmanti della prima stagione in versione daily, ha rischiato la cancellazione definitiva dal palinsesto.

Col passare del tempo, invece, le vicende dei vari protagonisti del grande magazzino, capitanato da Vittorio Conti, hanno saputo intercettare il gusto del pubblico pomeridiano della rete ammiraglia Rai, tanto da diventare uno degli appuntamenti di maggior successo della fascia del daytime.

Confermata già la settima stagione de Il Paradiso delle signore

In vista di questo grande successo, la soap è stata già confermata per una nuova stagione.

Il Paradiso delle signore 7 ci sarà e quindi anche nel corso della prossima stagione televisiva, in partenza come sempre a settembre 2022, ci sarà spazio nel palinsesto di Rai 1 per il racconto delle vicende dei vari protagonisti del grande magazzino.

Quali saranno i colpi di scena, gli intrighi e le passioni che terranno banco nel corso della settima stagione? Al momento non si hanno ulteriori dettagli su cast e trame della prossima serie anche se, c'è da scommettere, che gli sceneggiatori non deluderanno le aspettative (ormai alte) dei fan-spettatori.