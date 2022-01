Novità in arrivo per la programmazione de Il Paradiso delle signore 6 del 24 gennaio 2022. Lunedì prossimo, infatti, la soap opera non andrà in onda nel consueto orario delle 15:55, dopo il talk show Oggi è un altro giorno, ma sarà in onda post tg ora di pranzo. Una decisione dettata da logiche di palinsesto, dovute allo speciale Tg 1 che andrà in onda nel corso del pomeriggio, dedicato alla prima seduta alla Camera per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che prenderà il posto di Sergio Mattarella.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6: ecco cosa succede lunedì 24 gennaio

Nel dettaglio, per la giornata del 24 gennaio, è previsto un cambio programmazione per la soap Il Paradiso delle Signore 6 che non occuperà il consueto slot orario del pomeriggio, dalle 15:55 in poi.

Eccezionalmente per questo lunedì, la soap verrà anticipata dopo il Tg 1, alle ore 13:55 circa e andrà avanti fino alle 14:35 circa.

Una programmazione speciale, dovuta al fatto che dalle 14:35 in poi Rai 1 trasmetterà un lungo speciale in diretta del telegiornale che sarà dedicato interamente alle votazioni per il Presidente della Repubblica.

La Rai anticipa l'orario della soap Il Paradiso 6 dopo il tg

I fan della soap, quindi, dovranno ricordarsi di collegarsi su Rai 1 subito dopo l'appuntamento del Tg di ora di pranzo per seguire questo nuovo episodio in prima visione assoluta, anche se da martedì 25 gennaio, la programmazione tornerà ad essere quella tradizionale.

Tuttavia, nel caso in cui le votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica dovessero protrarsi anche nei giorni a seguire, non si esclude che la programmazione de Il Paradiso delle signore possa subire nuovi stravolgimenti nel palinsesto della rete ammiraglia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Possibili variazioni di palinsesto per Il Paradiso delle signore anche nei giorni a seguire

In ogni caso, la Rai comunicherà in anticipo quelle che sono le decisioni legate al palinsesto dei giorni a seguire, così da tenere aggiornati anche gli spettatori e fan della soap opera con Alessandro Tersigni sulle eventuali novità legate alla messa in onda quotidiana.

In attesa di scoprire quello che succederà, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste su Rai 1 nell'ultima settimana di gennaio, rivelano che ci saranno un bel po' di clamorosi colpi di scena.

Tina e Vittorio, ad esempio, verranno beccati mentre si scambiano delle tenere effusioni. A scovarli sarà Roberto che, subito dopo si ritroverà a parlare con il suo amico Conti, il quale preciserà che c'è stato solo un bacio tra di loro.

Intanto, questo avvicinamento sospetto tra Tina e Vittorio desterà anche i sospetti di Agnese che, si dirà preoccupata per sua figlia, temendo che possa "mettersi nei guai" con il suo compagno Sandro, accettando il corteggiamento del proprietario de Il Paradiso delle signore.