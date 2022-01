Le puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio saranno ricche di colpi di scena. Infatti, Salvatore sarà pronto per fare il grande passo con Anna e sarà intenzionato a comprare l'appartamento delle Veneri. Nel frattempo, ci saranno novità anche per Tina, che inizierà ad avvicinarsi a Vittorio Conti.

Il Paradiso, anticipazioni al 28 gennaio: Salvatore è pronto per fare il grande passo con Anna

Salvatore e Anna sono fidanzati da un po' di tempo e, dopo una rottura avvenuta prima di Natale, la coppia sembra essere tornata insieme più affiatata che mai.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse sul piccolo schermo, la contabile ha aiutato il barista della Caffetteria nel suo locale e, inoltre, Imbriani si è recata a cena dalla famiglia Amato per conoscere meglio la famiglia del suo fidanzato. Negli episodi che andranno in onda in televisione dal 24 al 28 gennaio, la relazione fra Anna e Salvo proseguirà a gonfie vele, al punto che il barista sarà pronto per fare il grande passo con la sua compagna.

Il Paradiso delle signore, trame al 28/1: Salvatore vuole comprare la casa delle Veneri

Dietro alla volontà di Salvo di dare una svolta nel suo rapporto con Anna, ci sarà lo zampino di Marcello, che aiuterà il suo socio e lo sosterrà nel prendere una decisione.

Nel frattempo, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che Salvo avrà intenzione di acquistare l'appartamento delle Veneri. In un primo momento, il barista della Caffetteria non vorrà condividere con Anna la sua intenzione di comprare la casa dove vive Irene.

Il Paradiso delle signore, puntate al 28/1: Tina e Vittorio si lasciano andare alla passione

Se da un lato Salvo e la sua fidanzata vivranno la loro relazione alla luce del sole, dall'altro lato ci saranno Tina e Vittorio che dovranno fare attenzione a non farsi scoprire perché sono ancora ufficialmente sposati. Infatti, negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo dal 24 al 28 gennaio, l'amicizia fra la cantante e il direttore del negozio si trasformerà in qualcosa di più e si lasceranno andare alla passione.

Roberto Landi scoprirà in flagrante la coppia. Nel frattempo, Agnese sarà preoccupata per sua figlia e sospetterà che ci sia una relazione fra sua figlia e Conti. A quel punto, la signora Amato chiamerà Sandro e Recalcati tornerà a Milano. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che la cantante si troverà faccia a faccia con suo marito. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se ci sarà il lieto fine per Anna e Salvo e cosa succederà fra Tina e Vittorio.