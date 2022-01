Continua su Rai 1 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio, Vittorio e Tina si baceranno e tra i due si creerà un rapporto speciale, ma Agnese non sarà d'accordo con la scelta presa dalla figlia e chiamerà Sandro, ex marito della ragazza.

Inoltre Conti e Guarnieri si scontreranno con Dante Romagnoli, mentre Gemma ascolterà una conversazione tra Veronica e Gloria e scoprirà la verità sul passato di Ezio.

Salvatore vuole vivere insieme ad Anna

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 24 gennaio, Gemma si troverà disorientata di fronte al comportamento della madre. Intanto Salvatore sarà propenso a sposarsi con Anna e Marcello sosterrà questo suo intento. Inoltre al Paradiso sia Beatrice che Umberto avranno il delicato compito di portare a termine l'intesa con gli americani prospettata da Dante. Roberto Landi nel frattempo noterà la vicinanza tra Vittorio e Tina e l'uomo gli dirà che tra i due c'è stato solo un tenero bacio. Pure Agnese si accorgerà della complicità crescente tra i due.

Nell'episodio di martedì 25 gennaio, Stefania suggerirà di fare un'intervista a Gemma e di pubblicarla nel Paradiso Market.

Nel frattempo Dante e Beatrice avvieranno la loro collaborazione e l'uomo le dirà alcune sue vicende personali. In tutto questo Agnese capirà che è successo qualcosa tra Tina e Conti, ma Armando le consiglierà di non intromettersi. Successivamente sarà la stessa ragazza a raccontare tutto alla madre.

Gemma scopre la verità

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 26 gennaio, Irene persuaderà il padre di Gabriella affinché non venda l'abitazione dove risiedono lei e Maria: Salvo invece ragionerà se acquistarla o meno.

Intanto Dante riuscirà ad avere la fiducia di Beatrice, mentre Guarnieri che avanzerà qualche perplessità sull'accordo con gli americani. Inoltre Gemma apprenderà tutta la verità sul rapporto fra Ezio e sua madre, udendo un dialogo tra Gloria e Veronica. Tina e Vittorio intanto si baceranno, ma il foulard della ragazza cadrà per caso sotto il letto dell'uomo.

Nella puntata di giovedì 27 gennaio, Agnese non sarà d'accordo con la relazione tra la figlia e il direttore Conti, così proverà a chiamare Sandro, l'ex marito di Tina. Nel frattempo Vittorio e Umberto si accorgeranno che nell'accordo con gli americani è inserita una postilla del tutto negativa per il Paradiso e si confronteranno con il Romagnoli. Così Beatrice capirà che l'uomo ha sfruttato la loro "amicizia" a suo vantaggio. In tutto questo Flavia escogiterà un piano per dividere Ludovica e Marcello, mentre ad Adelaide sarà recapitata una convocazione per presentarsi davanti a un magistrato, nel corso del quale dovrà rispondere a delle domande in merito alla morte di Achille Ravasi.

Gemma scrive una lettera a Gloria

In base agli spoiler di venerdì 28 gennaio, Salvo sceglierà di non raccontare subito ad Anna l'idea di voler comprare una casa. Intanto Tina e Sandro si rivedranno dopo tanti mesi lontani. Inoltre Adealide si presenterà davanti al magistrato e poi opterà per una scelta inaspettata. Infine Gemma non ce la farà più nel vedere la madre stare male e invierà una missiva a Gloria.