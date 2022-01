L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 torna nella settimana 24-28 gennaio 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni della fortunata soap opera rivelano che per Agnese arriverà il momento di "indagare" sul conto di sua figlia e su quanto sta accadendo con Vittorio Conti. Intanto Adelaide andrà in crisi per la riapertura del caso legato alla morte di Achille Ravasi mentre Veronica continuerà ad insospettire sua figlia Gemma.

Agnese fa tornare l'ex di Tina: anticipazioni Il Paradiso 6 al 28 gennaio

Nel dettaglio, le trame de Il Paradiso delle signore 24-28 gennaio 2022, rivelano che per Agnese arriverà il momento di capire cosa sta accadendo nella vita di sua figlia Tina Amato.

La sarta del grande magazzino, infatti, si renderà conto che sta nascendo del tenero tra Vittorio e Tina, motivo per il quale deciderà di intervenire.

La donna, infatti, teme che sua figlia stia commettendo un grave errore a lasciarsi andare nei confronti del proprietario del grande magazzino, motivo per il quale deciderà di prendere in mano le redini e il controllo della situazione.

La decisione di Agnese sarà a dir poco inaspettata, dato che la donna senza confrontarsi con nessuno, deciderà di mettersi in contatto con Sandro, l'ex compagno di Tina, col quale sta vivendo un periodo di forte crisi.

Sandro ritorna in città e rivede la sua ex Tina

Le trame de Il Paradiso delle signore al 28 gennaio, rivelano che Agnese desidera rivedere sua figlia Tina al fianco dell'ex e per questo motivo lo metterà al corrente di quello che sta accadendo in città, invitando l'uomo a ritornare al più presto se non vuole perderla per sempre.

La reazione di Sandro Recalcati non si farà attendere: l'uomo, infatti, dopo la chiamata di Agnese accetterà l'invito della donna e quindi riapparirà di nuovo a Milano. Il piano della donna, quindi, andrà a buon fine dato che in queste nuove puntate della soap opera di Rai 1, ci sarà un primo incontro "faccia a faccia" tra Tina e Sandro.

I due si ritroveranno dopo diversi mesi in cui sono stati lontani l'uno dall'altro ed hanno intrapreso strade differenti: quale sarà la reazione della figlia di Agnese nel momento in cui si ritroverà di fronte il suo ex uomo?

Adelaide affronta di nuovo le indagini sulla morte di Ravasi

In attesa dell'evolversi di questa intricata vicenda, le trame de Il Paradiso delle signore al 28 gennaio 2022, rivelano che la situazione si rivelerà particolarmente complicata anche per la contessa Adelaide, la quale sarà chiamata di nuovo a testimoniare al cospetto di un magistrato in merito alle indagini per la morte di Achille Ravasi.

Un momento non facile per la contessa, la quale apparirà provata da questa riapertura delle indagini che non la renderà serena. Proprio per questo motivo, dopo la sua deposizione, Adelaide prenderà una decisione del tutto inaspettata e inattesa.

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 24-28 gennaio, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Veronica.

La donna apparirà sempre più provata dalle scoperte che ha fatto sul conto di Ezio, l'uomo che ha giurato di amarla e di volerla sposare, nonostante le abbia nascosto la verità sulla relazione avuta in passato con Gloria.

Gemma trama alle spalle di Gloria: trame Il Paradiso 6 al 28 gennaio

Per Veronica non sarà facile fare i conti con questa mancanza di rispetto da parte dell'uomo che sente di amare e non potrà fare a meno di soffrire.

Gemma si renderà conto che c'è qualcosa in sua madre che non va: la ragazza scoprirà tutta la verità dopo aver ascoltato una conversazione segreta tra Veronica e Gloria, con la quale si renderà conto di come stanno davvero le cose.

E, le trame de Il Paradiso 6 al 28 gennaio, rivelano che a quel punto Gemma deciderà di passare all'attacco: la ragazza comincerà a tramare alle spalle di Gloria, quasi come se volesse fargliela pagare per aver fatto soffrire la sua mamma. Cosa avrà intenzione di fare? Lo scopriremo durante i prossimi episodi di questa sesta stagione della soap.