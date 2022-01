Sono ricominciate le registrazioni di U&D. Dopo oltre una settimana di stop, Maria De Filippi ha riunito il cast venerdì 21 e sabato 22 gennaio, dando vita a puntate che saranno trasmesse in tv a breve. Gemma e Tina hanno litigato e poi la dama ha dovuto far fronte ad una piccola delusione d'amore: il signor Massimiliano sta frequentando anche un'altra. Sul fronte giovani, non è ancora stato presentato nessun nuovo tronista: Luca e Matteo unici protagonisti del Trono Classico.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

In questi giorni sono state registrate due nuove puntate di U&D.

Dalle poche anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, spiccano quelle riguardanti la vita amorosa di Gemma.

Dopo tante delusioni, la dama del Trono Over ha iniziato a frequentare Massimiliano, un signore che siede nel parterre maschile da poco. Neppure il tempo di gioire per questa conoscenza, che Galgani si è imbattuta in una brutta verità: il suo corteggiatore è uscito anche con Nadia e questo a lei non va affatto bene.

Tra le altre cose che sono successe alla torinese nel corso delle riprese del 21 e 22 gennaio, ci sono anche i soliti battibecchi con Tina Cipollari: le due non smettono di litigare sempre sugli stessi argomenti, a partire dai problemi di cuore della protagonista assoluta del dating-show.

News su dame e cavalieri di U&D

Tra le altre informazioni che sono trapelate dagli studi di U&D in questi giorni, c'è anche quella dell'assenza di uno storico protagoniste ad entrambe le registrazioni della settimana.

Biagio Di Maro, criticato cavaliere del Trono Over, non ha partecipato alle riprese del 21 e 22 gennaio: nessuno dei presenti, però, ha parlato di questo o ha spiegato i motivi di questo "forfait".

Ida Platano, invece, ha intrapreso una nuova interessante conoscenza con un signore del parterre e per ora sembra procedere tutto bene. La parrucchiera ha chiuso definitivamente con Diego nonostante i tanti tentativi di riavvicinamento di quest'ultimo prima e dopo le feste di Natale.

Ad arricchire il cast della versione senior del dating-show, è arrivato Luciano, un simpatico signore che si è fatto notare in una recente puntata di C'è posta per te.

Luca e Matteo unici tronisti di U&D

Per quanto riguarda il Trono Classico, non ci sono molte novità. Maria De Filippi non ha ancora presentato nessun volto nuovo, segno che la redazione di U&D ha deciso di puntare esclusivamente su Luca e Matteo in questa seconda parte di stagione.

Chi si aspettava che dopo lo stop natalizio venisse ufficializzato l'arrivo nel cast di una ragazza che prendesse il posto delle uscenti Andrea Nicole e Roberta, sarà rimasto deluso nel leggere le anticipazioni delle prime registrazioni del format del 2022.

Ranieri continua ad uscire sia con Federica che con Denise, dicendosi molto interessato ad entrambe.

La new entry Salatino, invece, è solo all'inizio della ricerca della sua anima gemella, quindi non si conoscono ancora le sue preferenze tra le corteggiatrici che sta cominciando a frequentare dopo il rifiuto.

Si ricorda, infatti, che il romano non è stato scelto dalla tronista Giusti, che un po' a sorpresa si è fidanzata con Samuele Carniani dopo oltre quattro mesi di dubbi e idee diverse.

Stando a quello che sta succedendo nel mese di gennaio negli studi Elios, è difficile ipotizzare se e quando sarà presentato qualche volto nuovo: è probabile che gli autori decidano di non aggiungere nessuna donna al cast del Trono Classico, scegliendo di concentrarsi solamente su Luca e Matteo, ex corteggiatori amatissimi dal pubblico e per questo "promossi" al ruolo di protagonisti del programma.