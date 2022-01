Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip continua a essere particolarmente teso e nelle ultime ore Jessica ha ammesso di essere stufa delle continue attenzioni date alla coppia Alex-Delia nel corso delle puntate serali in onda su Canale 5.

La principessina Selassié, parlando con la sua amica Sophie, ha proposto di sabotare la prossima diretta del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, tanto da organizzare una rivolta per dire basta a questa situazione che va avanti ormai da diversi mesi e viene raccontata in tutti i modi possibili e immaginabili.

Jessica stufa di Alex-Delia: vuole sabotare la diretta del GF Vip

Nel dettaglio, anche durante l'ultima puntata del GF Vip trasmessa su Canale 5, un lunghissimo blocco del reality show è stato dedicato alle vicende della coppia Alex Belli - Delia Duran.

Il loro tormentato amore continua a essere al centro dell'attenzione, soprattutto dopo che i due hanno ammesso il loro amore libero, confermando di fatto di essere una "coppia aperta".

Ebbene, questa attenzione che viene data ogni settimana da Alfonso Signorini e dagli autori del GF Vip nei confronti della coppia Alex-Delia, comincia a causare sofferenza nella casa.

A sbottare in queste ore è stata Jessica, la quale sfogandosi con la sua amica Sophie ha addirittura proposto di sabotare il reality show durante il prossimo appuntamento in diretta.

'Rivolta', sbotta Jessica contro il GF Vip

Jessica ha avanzato la sua idea di mettere in scena una rivolta all'interno della casa del Grande Fratello Vip, per far sapere al conduttore e agli autori di essere stufi di questa situazione che tiene banco da diversi mesi.

"Sarebbe da metterci tutti d'accordo che se iniziano a parlarne, noi ci alziamo e ce ne andiamo in camera.

Non si può? Certo che si può. Amo, rivolta", ha sentenziato Jessica nel momento in cui Sophie è apparsa perplessa dopo la proposta di mettere in scena una rivolta e quindi sabotare la prossima puntata serale del reality show di Canale 5.

Jessica, però, ha ribadito di essere stufa e di essersi "rotta" delle vicende della coppia Alex-Delia, che continuano a occupare gran parte della scaletta di ogni appuntamento serale con il reality show Mediaset.

Anche Barù spara a zero contro Alex-Delia al GF Vip

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se Jessica metterà in atto il suo piano per sabotare la diretta del GF Vip, nelle ultime ore anche Barù ha puntato il dito contro la coppia Alex-Delia.

Senza troppi mezzi termini, ha ammesso di non credere in questa loro sceneggiata ed ha aggiunto che tutto questo è ormai diventato "disgustoso", sperando che il pubblico da casa si stufi presto di queste vicende.