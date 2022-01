Domenica 16 gennaio parte la nuova attesa fiction di Rai 1, La sposa, composta da sei episodi, che andranno in onda a blocchi di due puntate per tre settimane. La trama racconta la drammatica vicenda di Maria, una donna che si troverà costretta a sposare un ricco agricoltore del nord per salvare la sua famiglia dalla povertà. Nel cast saranno presenti due volti molto noti ai fan di Un posto al sole. Oltre alla protagonista Serena Rossi ci sarà, infatti, anche Antonella Prisco.

Antonella Prisco nel cast de La sposa

Antonella Prisco, nota ai fan di Un posto al sole, per il ruolo di Mariella Altieri ha annunciato, attraverso i suoi profili social, che comparirà già nei primi due episodi de La sposa.

L'attrice non ha fornito nessun dettaglio sul ruolo che avrà all'interno della fiction, ma ha fornito due dettagli abbastanza importanti. Il primo è il nome del personaggio (Nunzia) il secondo è rappresentato invece da due foto che suggeriscono che Nunzia possa essere una barista e che interagirà con la protagonista Anna, interpretata da Serena Rossi.

La sposa, anticipazioni primo episodio: Maria viene trattata come una schiava

La fiction è ambientata nella Calabria dei primi anni 60 e racconterà la dura realtà delle famiglie povere in quel contesto storico. Al centro della vicenda, ci sarà la famiglia Saggese che verte in condizioni di estrema povertà, anche a causa di alcuni debiti accumulati nel tempo.

Sarà in questo quadro svilente, che verrà presentata la figlia maggiore Maria. Quest'ultima deciderà di sacrificarsi per il bene dei suoi cari accettando di sposare Vittorio, un agricoltore del nord. Dopo che l'uomo ha saldato i debiti della sua famiglia, Maria partirà quindi per raggiungere il suo nuovo marito. Qui però scoprirà che non dovrà sposare Vittorio, ma bensì suo nipote Italo, interpretato da Giorgio Marchesi.

Quest'ultimo però rifiuterà la donna, perché ancora sconvolto dalla morte della sua prima moglie. Nel frattempo suo zio Vittorio tratterà Anna alla stregua di una schiava.

La sposa, trame secondo episodio: viene ritrovato un corpo

Nonostante si trovi in pessime condizioni, la donna troverà conforto nel suo legame con Paolino, figlio di Italo affetto da epilessia.

In seguito verrà svelato che Vittorio ha costretto suo nipote a sposare Maria, per avere una discendenza sana. Il piccolo ha abbandonato gli studi, dopo la scomparsa della mamma, ma Maria proverà a fargli cambiare idea, intercedendo anche con la sua maestra affinché gli faccia sostenere l'esame di terza elementare. Il carattere determinato della donna impressionerà Vittorio. L'anziano agricoltore inizierà a trattare la donna con più rispetto e a darle incarichi di maggiore responsabilità. Nel frattempo anche Italo inizierà ad apprezzare sempre più la nuova arrivata, ma il vago clima di armonia, creatosi, verrà interrotto dal ritrovamento di un corpo, senza vita, in una scarpata.