Delia Duran, nelle ultime ore si è confidata nuovamente con Miriana Trevisan all'interno della casa del Grande Fratello Vip e ha confessato di non essere a dormire per colpa della situazione difficile venutasi a creare: "Sono stufa di questi battibecchi, ho io non sono così, ma la rabbia, le ferite e il dolore ti portano a fare questo, ma dentro di me non sono così, mi sento anche in colpa". Delia, inoltre, ha espresso sia a Miriana, che a Manila, il suo desiderio di avere un confronto con Soleil Sorge, così per chiarire una volta per tutte i conflitti nati tra loro.

Delia Duran: 'Spero di avere un confronto con Soleil da donna a donna'

Delia Duran, dopo aver varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip, ha avuto diversi confronti con Miriana Trevisan: le due sembrano legare sempre di più e la modella venezuelana sembra molto del parere della showgirl napoletana. Delia, infatti, ha confessato a Miriana quali sono le sue preoccupazioni più grandi: "Sono passata per quella donna che realmente non mi appartiene, quella donna cornuta, quella donna che si fa manipolare, che non ha il rispetto per se stessa, che non ha dignità, ma non è così" e ha aggiunto: "Nell'amore ci sono alti e bassi e ci sono dei dubbi che ti possono venire dal dolore, dal tradimento, perché il tradimento è una brutta cosa.

Non è solo il tradimento fisico, ma anche quello verbale spero di avere un confronto con Soleil da donna a donna".

Manila a Delia: 'Tu mancavi tantissimo ad Alex'

Dopo il confronto con Miriana, Delia Duran si è sfogata con Manila Nazzaro e anche a lei ha voluto spiegare il suo punto di vista: "Verrà il momento in cui dovrò parlare con Soleil, perché è fondamentale.

Dialogando possiamo capirci meglio". Dopo le parole di Delia, Manila ha subito replicato, difendendo a spada tratta Belli e ha confessato: "Tu mancavi tantissimo ad Alex, c'erano dei momenti in cui lui si assentava completamente ed era da te, te lo posso dire per certo. Quello che aveva Alex dentro il cuore non è mai cambiato, io l'ho visto nei suoi occhi.

Lui è così un artista a 360 gradi, che era qualcosa che andava oltre il suo controllo". Inoltre, Manila ha voluto dare dei consigli a Delia: "Non allontanare Alex, perché lui non si è mai allontanato da te qua dentro, lui piangeva sulla mia spalla quando faceva il tuo nome, in quei momenti io c'ero".

Delia: 'Ho coperto tantissimi dolori'

In conclusione, Delia ha confessato a Manila: "Ho coperto tantissimi dolori dentro di me, che non riuscivo a sfogare, perché volevo sempre apparire, non mi volevo far vedere come una donna fragile". Alla fine della chiacchierata, Delia ha ringraziato Manila per la disponibilità nei suoi confronti. Riusciranno Delia e Soleil a parlare e a confrontarsi senza litigare?