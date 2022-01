Domenica 16 gennaio alle ore 21:30 sarà trasmessa su Rai 1 la prima puntata della Serie TV italiana "La Sposa".

Per questa fiction con protagonista Serena Rossi in totale sono previste tre puntate, per complessivi sei episodi.

In base alle anticipazioni televisive dei primi due episodi, in onda appunto entrambi questo 16 gennaio, Maria Maggese si trasferirà in Veneto per sposarsi con l'anziano Vittorio, che si è assunto l'onere di pagare i debiti della famiglia. Una volta arrivata si accorgerà però inaspettatamente di dover sposare suo nipote Italo, ben presto farà amicizia con il piccolo Paolino e lo aiuterà a riprendersi dopo la morte della madre.

Trame 1° puntata: Maria si trasferisce in Veneto

Il 16 gennaio andrà in onda su Rai 1 la prima puntata della serie tv italiana "La Sposa".

In base alle trame del primo episodio, l'ambientazione è inizialmente la Calabria degli anni sessanta. La famiglia Maggese vive in una situazione di forte povertà, dovuti ai numerosi debiti accumulati negli anni. Maria, nonostante sia innamorata di un uomo emigrato in Belgio, acconsentirà ad unirsi in matrimonio con Vittorio, un anziano agricoltore vicentino. L'uomo si impegnerà a saldare tutte le pendenze.

Nel frattempo - una volta arrivata in Veneto - apprenderà che non deve sposare Vittorio, ma suo nipote Italo. Quest'ultimo sarà addolorato per il decesso della moglie Giorgia, anche se in paese si è sparsa la notizia che sia stato proprio lui a ucciderla.

In tutto questo Maria passerà le sue giornate con Vittorio che la tratterà con disprezzo e inoltre servendo Italo. L'unica fonte di sollievo per lei è rappresentata da Paolino, il figlio di Italo e Giorgia, che dopo la morte della madre non è voluto più andare a scuola.

Anticipazioni secondo episodio: viene ritrovato il corpo senza vita di un cacciatore

Secondo le anticipazioni televisive del secondo episodio serale, Maria si avvicinerà sempre di più a Paolino, che tra le altre cose soffre d crisi epilettiche. La giovane Maggese spronerà il bambino a tornare sui banchi di scuola, ma per fare questo dovrà prima svolgere l'esame di terza elementare.

A tal fine la donna si recherà dalla maestra, spiegandole nei dettagli tutta la vicenda in cui è coinvolto.

Nel frattempo Vittorio si renderà conto della forte caparbietà di Maria e pian piano le darà dei ruoli di maggiore responsabilità nella proprietà di famiglia. Inoltre pure Italo inizierà a vedere in lei delle grandi qualità. In tutto questo il clima di provvisioria serenità sarà rovinato dal ritrovamento di un corpo senza vita di un cacciatore.

Il cast

Per quanto riguarda il cast la protagonista sarà Serena Rossi che interpreterà il ruolo di Maria Maggese. Ci saranno pure Maurizio Donadoni (nei panni dello scorbutico Vittorio) e Giorgio Marchese (in quello di Italo).

Del cast fanno parte pure Mario Sgueglia (Antonio), Matteo Valentini (Giuseppe) e Antonio Nicolai (Paolino).