Paura per Manuel Bortuzzo all'interno della casa del GF Vip. Questa mattina, infatti, il giovane nuotatore protagonista di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, ha fatti i conti con una caduta che ha spaventato Miriana Trevisan. La showgirl, infatti, a distanza di un po' di tempo ha chiesto a Manuel come stesse e il ragazzo non ha potuto nascondere di avere ancora un po' di dolore.

Caduta per Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, questa mattina Manuel è stato protagonista di una caduta all'interno della casa del GF Vip.

Per fortuna nulla di grave, dato che Bortuzzo poco dopo è riapparso in "sella" alla sua carrozzina e pronto a riprendere in mano le redini della sua avventura all'interno della casa di Cinecittà.

Tra coloro che si sono spaventate per la caduta di Manuel, vi è in primis Miriana Trevisan che poco dopo l'accaduto, è tornata dal nuotatore per chiedergli come stesse.

La reazione di Manuel non si è fatta attendere e, con grande schiettezza, ha ammesso di essere ancora un po' dolorante.

Le parole di Manuel dopo la caduta nella casa del GF Vip

"Tutto in sesto, però, un po' di dolore ci sarà perché ho preso una botta", ha ammesso Manuel che ha così confermato di avere un po' di dolore ma per fortuna nulla di grave e particolarmente preoccupante.

Trattasi del secondo spavento per i concorrenti del GF Vip nel corso di pochi giorni. Qualche sera fa, infatti, a destare preoccupazione all'interno della casa è stato Gianmaria Antinolfi, tra i concorrenti più discussi e amati di questa sesta edizione.

Mentre stava cenando, Gianmaria ha fatto i conti con dei boccini di cibo che gli sono andati di traverso e ha fatto spaventare i suoi compagni di gioco.

Immediata, anche in questo caso, la reazione di Miriana Trevisan, che si è subito prodigata per accertarsi del fatto che Gianmaria stesse bene, portandogli dell'acqua da bere.

L'arrivo di Delia Duran infiamma la casa del GF Vip

Intanto, in queste ultime ore trascorse nella casa del Grande Fratello Vip 6, a tenere banco sono state anche le vicende di Delia Duran.

La compagna di Alex Belli, a partire da ieri sera, è entrata ufficialmente nel cast di concorrenti di questa edizione, pronta a mettersi in gioco per "ritrovare se stessa" dopo un periodo di crisi con suo marito.

Fin dal primo minuto in cui ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà, la moglie di Alex ha puntato il dito contro la sua "nemica" Soleil Sorge, accusandola di essere stata irrispettosa nei suoi confronti. Fra le due donne della casa, si prevedono scintille anche nel corso delle prossime giornate.