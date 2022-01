Proseguono le anticipazioni di Love is in the air. Le puntate della serie turca con protagonisti Hande Ercel e Kerem Bursin, che andranno in onda dal 17 al 21 gennaio su Canale 5, si concentrano sul nuovo ruolo di padre di Serkan, il quale si troverà ad avere a che fare con l'educazione della figlia. Con Eda arriveranno spesso allo scontro per via dei loro punti di vista divergenti. Inoltre la paesaggista dovrà arginare il comportamento di Aydan e Ayfer: nonna e zia si contenderanno l'attenzione della piccola viziandola troppo.

Eda e Serkan si licenziano

Le anticipazioni di Love is in the air relative agli episodi che verranno trasmessi da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio 2022 prendono il via dal bacio che Burak darà a Melo. L'uomo, dopo aver visto Bolat con Eda, si ubriacherà e finirà tra le braccia dell'amica di Yildiz, per poi addormentarsi prima che Melo possa ricambiare il bacio. Frattanto Serkan si trasferirà a casa di Eda per poter stare a stretto contatto con la figlia. La paesaggista da un lato chiederà all'uomo di andare via, ma dall'altro confesserà a Melo di avere voglia di baciarlo.

Eda si troverà a contrastare Aydan e Ayfer che vizieranno troppo la piccola Kiraz e inoltre anche con Serkan le cose non andranno, a causa degli scontri per via dell'educazione di Kiraz.

Melo non riuscirà a confessare il suo amore a Burak, il quale tra l'altro sembrerebbe corrispondere il sentimento, Aydan e Ayfer continueranno a discutere sulla scuola più adeguata per l'educazione di Kiraz. Frattanto, Deniz licenzierà Kerem e di conseguenza anche Eda deciderà di lasciare il lavoro presso l'hotel. Anche Serkan si licenzierà e sposterà il suo ufficio a casa di Eda, con grande contrappunto di quest'ultima.

Serkan può restare a casa di Eda

Eda chiede a Kerem di presentare il lavoro svolto a Nese, che deciderà di sponsorizzare i giardini creati dalla paesaggista. Deniz, a questo punto, si pentirà di aver mandato via Kerem. Intanto Serkan, ascoltando di nascosto una chiamata tra Eda e Melo, scoprirà di aver vinto la scommessa che gli consentirà di restare per 14 giorni a casa della mamma di Kiraz.

Gli scontri, però, saranno all'ordine del giorno. I due avranno idee diametralmente opposte circa i metodi educativi da applicare con Kiraz. Inoltre a mandare su tutte le furie Eda sarà la scoperta che Serkan vuole aprire un asilo all'interno della Art Life, un luogo dove la figlia può restare durante le ore di lavoro. Eda lamenterà di non essere stata informata di tutto ciò. Per scoprire se Eda e Serkan riusciranno a trovare un punto d'accordo per amore di Kiraz, non resta che attendere le prossime puntate di Love is in the air.