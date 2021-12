Gli appassionati di Love is in the air continueranno a seguire le vicende di Eda e Serkan anche durante le festività natalizie. Nuove puntate della soap andranno in onda, infatti, dal 27 al 31 dicembre. Si tratterà di episodi decisivi per la soap turca visto che la verità sulla piccola Kiraz verrà finalmente a galla. Eda rivelerà a Bolat che è padre e l'architetto non reagirà bene alla notizia andando in confusione. Dal canto suo, Aydan scoprendo di essere nonna andrà su tutte le furie non accettando il fatto che un avvenimento tanto importante le sia stato tenuto nascosto.

Piril avverte Eda che Engin sa la verità su Kiraz

Colpi di scena e momenti di grande tensione emotiva attendono i fan di Love is in the air nelle puntate che andranno in onda da lunedì 27 a venerdì 31 dicembre, Le anticipazioni prendono il via dalla cena che Deniz organizzerà per Serkan. Intanto, Burak offrirà ricovero in casa sua a Eda con la figlia fino a quando Bolat non lascerà l'hotel. Dopo essere stata soccorso dall'architetto per via di un suo malore, Eda vedrà in acqua una bottiglia con un messaggio che sembrerà parlare ai due innamorati della loro storia. Frattanto, Seyfi prenderà uno spazzolino da denti per fare un esame del DNA, ma per errore prenderà quello del piccolo Can.

Grazie a questo pasticcio, però, Piril capirà che Engin ha scoperto che Serkan è il padre di Kiraz e avvertirà Eda che deciderà di lasciare l'albergo.

La piccolina, però, durante il viaggio per raggiungere la casa di Burak, dirà alla madre che ha lasciato una sua scarpa nella macchina di Bolat per farsi trovare. Inoltre, Kiraz dirà ad Eda che Serkan le è stato molto vicino. Intanto, Engin e Aydan avranno la conferma che Kiraz è figlia di Serkan.

Aydan organizza una festa per sua nipote

Eda dirà a Serkan che Kiraz è figlia loro: l'architetto chiederà alla paesaggista del tempo per riflettere. Dopo un'intera notte di pensieri, Bolat dirà a Eda che ha fatto bene in passato a scappare perché se avesse saputo che era incinta le avrebbe molto probabilmente chiesto di abortire.

Al contrario, Aydan sarà infuriata nello scoprire che sua nipote è cresciuta nella famiglia Yildiz in un modo da lei ritenuto inadatto. Seyfi, dal canto suo, cercherà di calmarla per farla ragionare.

Ignare del fatto che Eda ha rivelato al verità a Serkan, Ayfer sarà preoccupata per la nipote che non ha fatto ritorno a casa. Eda attenderà di scoprire se Serkan vuol fare da padre a Kiraz: Melo sarà convinta di sì, qualche dubbio invece sarà nutrito da Ayfer. Serkan tornerà in hotel e Eda sarà convinta che l'architetto vuole stare con lei e con sua figlia. Nel frattempo, Aydan organizzerà una festa di compleanno per Kiraz.