La trame della seconda e ultima stagione della fortunata serie televisiva di origini turche intitolata Love is in the air (Sen Çal Kapimi), stanno continuando a regalare delle emozioni al pubblico dal lunedì al venerdì come sempre a partire dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa.

Le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda su Canale 5 il 26 gennaio 2022 che è possibile seguire anche online sul sito di Mediaset Play Infinity, raccontano che a catturare maggiormente l’attenzione questa volta non saranno come di consueto i protagonisti principali Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin) e la figlia Kiraz (Maya Başol), ma la coppia formata da Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) e Engin Sezgin (Anıl İlter).

La madre del piccolo Can (Ahmet Efe Metekoğlu) capirà di aver frainteso gli atteggiamenti del marito, poiché dopo averlo seguito verrà a conoscenza che l’uomo ha aperto una società diventando partner di un’azienda di catering: la donna però scoprirà che Engin ha preso la sua decisione in campo lavorativo senza consultarla minimamente.

Anticipazioni Love is in the air, del 26 gennaio: Piril confessa a Eda di avere il timore che Engin abbia un’amante

Nella puntata dello sceneggiato di successo giunto già alle sue battute finali e che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 26 gennaio, per cominciare Piril sarà offuscata dalla gelosia e sempre più tormentata dal pensiero che suo marito Engin possa averla tradita con un'altra donna, in particolare dopo aver ricevuto da lui un messaggio ambiguo sul cellulare che in realtà avrebbe dovuto mandare a una sua amica.

La madre di Can, dopo aver confidato i suoi sospetti all’amica Eda lasciandosi andare a un disperato sfogo, e sapendo che il marito più volte si è lamentato (dicendo di essere stufo della sua solita vita dovendo svolgere anche le faccende domestiche), sceglierà addirittura di pedinarlo per scoprire se veramente il suo sposo abbia un’amante.

Piril apprende che suo marito ha aperto un’attività di catering con un’amica a sua insaputa

Intanto Engin dimostrerà di non aver intrapreso alcuna tresca clandestina, quando dirà al suo migliore amico Serkan di essere entrato in società con la madre di un amico del figlio Can, per dare vita a un’agenzia di catering con l’obiettivo di tornare a lavorare.

Successivamente Piril si renderà conto di aver sbagliato di grosso a dubitare della fedeltà del consorte quando saprà la verità, poiché apprenderà che in realtà lo stesso sta mettendo su un’attività di catering con la collaborazione di un’amica ma in segreto.