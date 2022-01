Le avventure della seconda e conclusiva stagione dello sceneggiato di origini turche 'Love is in the air' (Sen Çal Kapimi), le quali occupano il piccolo schermo dalle ore 16.55 sino alle 17.35 circa, tutti i giorni dal lunedì al venerdì tranne il sabato e la domenica, continuano ad essere abbastanza movimentate. Le anticipazioni della puntata in programmazione su Canale 5 il 18 gennaio 2022 che, come di consueto non deluderà, raccontano che i telespettatori vedranno ancora i due protagonisti principali Serkan Bolat (Kerem Bursin) e Eda Yildiz (Hande Ercel) nelle vesti di genitori, dopo essersi ricongiunti e per rispettare la sentenza del giudice.

L’architetta paesaggista e il facoltoso imprenditore cercheranno di svolgere il loro ruolo come si deve, facendosi, infatti, sentire quando Ayfer (Evrim Doğan) e Aydan (Neslihan Yeldan) saranno troppo permissive con la loro bambina Kiraz (Maya Başol). L’atteggiamento delle due donne non piacerà per niente a Serkan e Eda, dato che non perderanno tempo per riprenderle.

Spoiler Love is in the air, episodio del 18 gennaio: Serkan e Eda continuano la convivenza, Ayfer e Aydan viziano Kiraz

Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset, martedì 18 gennaio, e che il pubblico potrà recuperare in streaming su Mediaset Infinity, i telespettatori potranno vedere Serkan e Eda continuare a convivere insieme con l’obiettivo di restituire l’armonia alla loro figlia Kiraz: su richiesta del giudice, Ayfer e Aydan, dopo aver lottato per cercare di strapparsi a tutti i costi la custodia esclusiva della bambina senza riuscire nel loro scopo, daranno ancora del filo da torcere infastidendo i genitori della stessa.

In particolare la signora Bolat e Ayfer vizieranno Kiraz, provocando il disappunto di Serkan e dell’architetta paesaggista.

Serkan fa arrabbiare Eda dopo essersi cimentato nell’educazione della loro figlia

Nel contempo, il ricco imprenditore Serkan non riuscirà ancora a riconquistare Eda nonostante si mostrerà sempre più motivato nel raggiungere il suo obiettivo, visto che scatenerà la sua ira quando si cimenterà nell’educazione della loro figlia Kiraz, cercando di imporle il suo stile di vita: l'architetta paesaggista, come sempre, assumerà un atteggiamento decisamente aggressivo nei confronti del suo ex fidanzato, infatti non perderà tempo per protestare.

Infine, le visioni pedagogiche di Serkan e Eda divergeranno. Ayfer e Aydan, invece, si renderanno conto di doversi fare da parte, oppure continueranno a interferire? La convivenza tra Bolat e l’architetta paesaggista se e in che modo proseguirà?