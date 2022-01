Roberta Giusti, come rivelano le anticipazioni di Uomini e donne, ha scelto di uscire dal programma con Samuele. Registrazione avvenuta a metà dicembre, ma non ancora andata in onda su Canale 5, pertanto i due non possono ancora apparire insieme sui social. Un indizio su come stia procedendo tra loro lo ha dato inavvertitamente Andrea Nicole, la quale ha postato sui social uno scatto che la ritrae insieme a Roberta. Un dettaglio non è sfuggito ai fan di U&D, che si dicono certi che Samuele e l'ex tronista romana stiano ancora insieme.

U&D, la scelta di Roberta Giusti in onda il 10 gennaio

A Uomini e donne tra qualche giorno verrà trasmessa la scelta di Roberta Giusti. Il pubblico attende con ansia la messa in onda della puntata, che dovrebbe avvenire il prossimo 10 gennaio. La registrazione è stata effettuata a metà dicembre e quindi a distanza di un paio di settimane i fan si stanno chiedendo cosa sia successo tra Roberta e Samuele una volta fuori dagli studi televisivi. Gli amanti delle anticipazioni già sanno che la tronista romana ha scelto Samuele a discapito di Luca Salatino. Quest'ultimo, però, potrà "consolarsi", visto che Maria De Filippi gli ha offerto il trono a Uomini e donne. Offerta che Luca ha accettato di buon grado.

Andrea Nicole fornisce un indizio su Roberta e Samuele

Ancor prima della messa in onda della puntata, i telespettatori di Uomini e donne si stanno domandando se l'ex tronista e Samuele stanno ancora insieme oppure no. È presumibile che i due si stiano conoscendo, visto che sono passati pochi giorni dalla loro uscita dal programma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La curiosità però è tanta e, come ben sanno i fan di Uomini e donne, i due ragazzi non possono apparire insieme sino alla messa in onda della puntata. A fornire un indizio importante è stata però l'altra ex tronista Andrea Nicole, con la quale Roberta ha passato il Capodanno.

Roberta con il giubbotto di Samuele: è la prova che i due sono ancora insieme

Uno scatto pubblicato su Instagram da Andrea Nicole la ritrae proprio insieme a Roberta Giusti. Ebbene, ai fan più attenti non è sfuggito un particolare. La tronista romana indossava il giubbotto bianco di Samuele. Questo sembrerebbe confermare il fatto che Roberta e Samuele stiano ancora insieme e che abbiano trascorso il Capodanno insieme ad Andrea Nicole e Ciprian. Le due ragazze hanno stretto amicizia proprio durante la loro avventura a Uomini e donne, rapporto che a quanto pare continua anche al di fuori del programma. Nonostante Roberta abbia più volte disapprovato l'atteggiamento di Ciprian, potrebbe essersi ricreduta nel tempo, visto che avrebbe festeggiato anche insieme a lui l'arrivo del nuovo anno.