La sesta stagione dello sceneggiato italiano Il Paradiso delle Signore, prosegue la propria messa in onda anche nel nuovo anno. Nella puntata che sarà trasmessa su Rai 1 il 21 gennaio 2022, non mancheranno di certo colpi di scena per i telespettatori. La venere Irene Cipriani (Francesca Del Fa) riceverà una pessima notizia, Infatti verrà a sapere che l’abitazione in cui vive presto sarà venduta e di conseguenza non le rimarrà altra scelta che cercarsi una nuova sistemazione in fretta.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 21 gennaio: Gemma preoccupata per lo strano atteggiamento della madre, Ezio rassicura Veronica

Dalle anticipazioni sul novantesimo episodio in programmazione sul piccolo schermo venerdì 21 gennaio 2022 al solito orario pomeridiano, si evince che Gemma (Gaia Bavaro) continuerà a non essere tranquilla dopo essere stata invitata dalla contessa Adelaide (Vanessa Gravina) a mettere piede a Villa Guarnieri: la fanciulla purtroppo si farà sempre più domande sullo strano atteggiamento della madre Veronica (Valentina Bartolo).

Ezio (Massimo Poggio) intanto, non appena la sua promessa sposa gli chiederà delucidazioni sulla sua passata relazione sentimentale con Gloria (Lara Komar), non perderà tempo per rassicurarla, dicendole che ora il suo cuore batte solamente per lei.

Purtroppo le parole del signor Colombo non serviranno a molto, visto che Veronica - sempre più sospettosa - si preparerà ad avere un faccia a faccia con la capo commessa del Paradiso, quando la stessa farà ritorno dal suo viaggio di lavoro a Firenze.

Irene apprende di poter essere sfrattata dall’appartamento in cui alloggia, Vittorio convince Tina a cantare

Nel contempo Irene - ancora alla disperata ricerca di una nuova coinquilina - farà un’amara scoperta che finirà per deludere ogni sua aspettativa: apprenderà che al più presto possibile potrebbe rischiare di rimanere senza una casa in cui vivere; in particolare la "venere" verrà a conoscenza del fatto che l’appartamento in cui alloggia è stato messo in vendita a sua insaputa.

A proposito del Paradiso, i vari dipendenti saranno alacremente al lavoro per la nuova collezione.

Per concludere Vittorio (Alessandro Tersigni) riuscirà a convincere Tina (Neva Leoni) a cantare: in tale circostanza quest’ultima e il direttore Conti non nasconderanno la loro forte emozione, dato che saranno in evidente sintonia.