Nuove tensioni tra i protagonisti di Love is in the air nel corso delle puntate in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche raccontano che Eda Yildiz costringerà Serkan Bolat a ricorrere alla terapia di coppia per risolvere alcuni problemi nati dopo l'arrivo della nuova gravidanza.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan vuole scoprire il sesso del nascituro

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate in onda prossimamente annunciano che Serkan ed Eda vivranno un periodo di alti e bassi.

Tutto inizierà quando la fioraia giungerà al quinto mese di gestazione e per questo si sottoporrà ad una ecografia per stabilire il sesso del nascituro.

Tuttavia, la Yildiz rifiuterà tale proposta, precisando che lei e suo marito vogliono scoprire il sesso al momento della nascita. Ma Bolat si dimostrerà troppo curioso, tanto da studiare un piano con Engin per scoprire se diventerà padre di un maschio oppure di una femmina.

Peccato che lo stratagemma giunga ben presto alle orecchie di Eda, che si convincerà che Serkan sappia già il sesso del bambino. Alla fine, la Yildiz scoprirà che suo marito ha inviato l'ecografia ad un suo amico medico per scoprire la verità.

Eda scopre di essere in attesa di un maschio

Nelle puntate turche di Love is in the air, Eda chiamerà il suo ginecologo che le dirà di essere in attesa di un maschio. Una notizia, che ovviamente lascerà entusiasta Serkan, il quale nel frattempo non era riuscito a comprendere il sesso del bambino in arrivo.

Intanto, Kiraz suggerirà ai genitori di chiamare il fratellino con il nome di una verdura visto che il suo nome significa fragola. Ma ecco che Serkan diventerà sempre più assillante nei confronti della moglie, decisa a non riposarsi neanche nell'imminenza del parto. Per questo motivo, l'architetto cercherà di mettersi in contatto con il ginecologo e corromperlo con dei soldi affinché obblighi la Yildiz a restare a casa fino al termine della gravidanza.

Ma il medico non si lascerà corrompere, arrivando ad accusare Serkan di un fatto grave. Non contento, l'ostetrico scaricherà Eda, che dovrà assumere uno nuovo scelto da Bolat che le prescriverà tantissime analisi.

Serkan diventa troppo protettivo, Eda lo costringe alla terapia di coppia

Purtroppo Serkan continuerà a tenere un comportamento fin troppo protettivo nei confronti di Eda.

L'uomo, infatti, arriverà addirittura a provare gelosia nei confronti del bambino quando non udirà i suoi calci al ventre della madre. Per questo motivo, la Yildiz costringerà suo marito a ricorrere ad una terapia di coppia per arginare il problema. Durante le sedute, la fioraia apprenderà che Bolat si comporta in questo modo per colpa della precedente rottura, visto che si era perso già la gestazione e la nascita di Kiraz. Per questa ragione, Eda inizierà a comportarsi più dolcemente con lui.