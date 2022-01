La soap opera Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare il pubblico. Nel corso degli episodi in programmazione da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio 2022, Tina Amato e il direttore Vittorio Conti vivranno un momento abbastanza emozionante che li farà avvicinare.

Veronica Zanatta, invece, metterà con le spalle al muro Ezio Colombo per chiedergli delle spiegazioni, in quanto capirà che non le ha confidato che Gloria Moreau ha fatto parte della sua vita passata.

Spoiler, Il Paradiso delle signore al 21 gennaio: Veronica trova il coraggio di affrontare Ezio

Le anticipazioni delle puntate in onda su Rai 1 dal 17 al 21 gennaio raccontano che Valentina sospetterà che Ezio non sia sincero con lei, nonostante ciò la donna non si sfogherà con nessuno. La madre di Gemma avrà sempre più dubbi sul suo futuro sposo, non appena lo sorprenderà in compagnia di Gloria. Quest’ultima, invece, si appresterà ad andare a Firenze per lavoro e darà il consenso a Tina per prendere il suo posto al Paradiso. Non passerà molto per vedere Ezio mentre coglie in flagrante Veronica, intenta a frugare tra le sue cose. Quest'ultima successivamente, dopo aver messo le mani nelle chiavi di casa di Gloria, entrerà in possesso di una fotografia del passato che ritrae la capocommessa ed Ezio insieme.

Adelaide, intanto, sarà decisa a mettere alla prova Gemma, per capire se è veramente decisa a gareggiare come aspirante campionessa di equitazione. Quest’ultima, dopo essere stata invitata dalla contessa a Villa Guarnieri, si accorgerà dello strano atteggiamento della madre Veronica. Intanto la donna troverà il coraggio di affrontare Ezio.

Nonostante Colombo rassicuri la sua compagna, la stessa farà capire di voler avere un faccia a faccia con Gloria.

Vittorio accetta la proposta di Dante, Tina ritorna a Milano

Irene, dopo essersi messa alla ricerca di una nuova coinquilina, farà una terribile scoperta: apprenderà che l’appartamento in cui alloggia potrebbe essere messo in vendita.

Intanto Dante, dopo aver rimesso piede a Milano, deciderà di rimanere per qualche giorno in città e nel frattempo penserà alla proposta da fare a Vittorio riguardo alla questione degli affari americani. Successivamente Romagnoli rimarrà colpito dalla stilista Flora. Umberto cercherà di convincere Vittorio a stringere l’accordo con Romagnoli, che intanto farà il possibile per avere dalla sua parte la giovane Ravasi. Conti dopo aver riflettuto accetterà la collaborazione con Dante. Quest'ultimo, non appena saprà che Beatrice lo aiuterà nella stesura del contratto di collaborazione con il paradiso, le farà capire di potersi fidare ciecamente di lui.

Tina, dopo aver superato l’intervento in Svizzera, farà ritorno nel capoluogo lombardo, mentre Armando potrà ricongiungersi con la sua amata Agnese. Infine non passerà inosservato l’avvicinamento tra Vittorio e la giovane Amato.