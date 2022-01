Importanti vicende saranno al centro delle prossime puntate della soap opera Love is in the air in onda su Canale 5.

Le trame turche svelano che Serkan Bolat (Kerem Bursin) deciderà di prendere una drastica decisione dopo aver saputo del rischio fallimento dell'Art Life.

Anticipazioni Love is in the air: Eda scopre che l'Art Life è a un passo dalla bancarotta

Le anticipazioni di Love is in the air delle nuove puntate, previste per le prossime settimane su Canale 5, raccontano che Serkan apprenderà che il suo futuro lavorativo è a rischio.

Tutto inizierà quando Piril scoprirà che il grosso affare in Qatar è saltato.

La madre di Can, a questo punto, preferirà non turbare la felicità di Eda e Serkan, diventati marito e moglie proprio in quel giorno. La situazione però si complicherà quando l'istituto bancario bloccherà tutte le carte di credito associate all'Art Life.

Pertanto, Piril sarà costretta a rivelare tutta la verità almeno ad Eda, che fingerà di sentire la mancanza della primogenita per tornare a casa. Intanto, Serkan sarà all'oscuro di essere ad un passo dalla bancarotta, mentre Bolat si rifiuterà di lavorare per la frivola Deniz, mandando a monte l'unico modo per salvare l'istituto d'architettura.

Serkan scopre che sono diventati poveri grazie a Kiraz

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Serkan scoprirà che sono diventati poveri grazie a sua figlia Kiraz, che aveva ascoltato un dialogo tra la zia Ayfer e la nonna Aydan.

La piccola, infatti, regalerà un salvadanaio con tutti i suoi risparmi al padre, tanto da costringere Eda a raccontargli di essere a un passo dal crack finanziario.

Ovviamente, la rivelazione manderà su tutte le furie il famoso architetto, che si scaglierà contro Engin e Piril per avergli nascosto la situazione alquanto spinosa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una volta ripreso il controllo, Serkan (Kerem Bursin) cercherà una soluzione per evitare il fallimento, sebbene la questione appaia più difficile del previsto.

Serkan vende le sue azioni dell'Art Life

A tal proposito, Eda (Hande Ercel) proporrà al marito di usare i soldi che aveva depositato cinque anni prima sul proprio conto.

Ma Serkan non vorrà procedere con questa eventualità, precisando che quel denaro verrà usato per garantire un futuro a Kiraz.

Intanto Piril e Engin si appresteranno a licenziare alcuni dipendenti, ma Serkan farà irruzione nello studio, annunciando la vendita delle sue azioni dell'Art Life, senza nemmeno consultare la sua consorte.