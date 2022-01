Serena Rossi è una delle attrici più amate dal pubblico Rai e, nel corso del 2022, tornerà con Mina Settembre 2. In attesa di vedere le nuove puntate che raccontano la storia dell'assistente sociale Gelsomina, l'attrice sarà la protagonista di una nuova fiction Rai che promette molto bene, La Sposa. Il primo episodio andrà in onda sulla prima rete il 16 gennaio e sono già disponibili le anticipazioni.

In un'intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni, Serena Rossi ha parlato sia delle anticipazioni della seconda stagione di Mina Settembre che della fiction La Sposa, che racconta la storia di un matrimonio per procura nell'Italia degli anni Sessanta.

La Sposa con Serena Rossi arriva su Rai 1 il 16 gennaio

È una storia travolgente e drammatica quella della nuova Serie TV La Sposa, che debutta su Rai 1 il 16 gennaio 2022 in prima serata. La protagonista è Maria (Serena Rossi) che vive in condizioni economiche disagiate. La sua famiglia ha pochi soldi e così, come spesso avveniva negli anni Sessanta, fa una scelta difficile: quella del matrimonio per procura.

Maria è innamorata di Antonio (Mario Sgueglia) ma non l'ha più rivisto da quando è partito per il Belgio. Giunta all'altare, scopre che sposerà suo cugino Italo (Giorgio Marchesi). La vita coniugale di Maria sarà un disastro. Italo, padre di un bimbo epilettico, la tratterà come una perfetta estranea e la sfrutterà solo come serva.

Nonostante ciò, la giovane sposa non si lascerà abbattere.

A tal proposito, Serena Rossi ha rivelato: ''Maria è forte e paziente, è una donna che vive un'esperienza di riscatto ed emancipazione per certi versi attualissima'',

Serena Rossi parla della nuova fiction Rai La sposa: 'Ho pianto a dirotto'

È una trama forte quella de La Sposa, che debutterà su Rai 1 il 16 gennaio.

Serena Rossi non ne fa mistero: ''Quando ho letto la sceneggiatura mi ha divorato, ho pianto a dirotto''.

Cosa l'ha emozionata di più? Il momento in cui Maria invita il fratellino a studiare per costruirsi un futuro migliore: ''Se studi, puoi diventare tutto''.

Torna Mina Settembre con la seconda stagione

Nel corso della sua intervista, Serena Rossi ha anche parlato di Mina Settembre, che presto tornerà su Rai 1 con la seconda stagione.

Nel cast ci saranno anche nuovi arrivi, tra cui quello di Marisa Laurito, nel ruolo della zia di Gelsomina.

Sia ne La Sposa che in Mina Settembre, la protagonista è divisa tra due uomini.

Serena Rossi, a tal proposito, ha svelato un curioso retroscena: ''Quando Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno hanno litigato per me in Mina Settembre, me la sono proprio goduta''.

L'attrice ha poi anticipato che, nella seconda stagione di Mina Settembre prossimamente in onda su Rai 1, Gelsomina finalmente sceglierà tra il ginecologo Mimmo e l'ex marito Claudio.

Riguardo invece la conduzione di Canzone Segreta, Serena Rossi non si è sbilanciata: ''Non so ancora nulla, sarò impegnata sul set di Mina Settembre 2 per tutta la primavera''.