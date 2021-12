Cresce l'attesa per Mina Settembre 2 con protagonista Serena Rossi. La prima stagione è stata un successo con i suoi cinque milioni di telespettatori a puntata e con il gradimento unanime del pubblico. Dunque, non poteva che arrivare il seguito dell'amatissima serie TV in onda su Rai 1, nella quale non mancheranno i colpi di scena e altri segreti che verranno alla luce cambiando ogni equilibrio.

Proseguiranno le avventure di Mina, divisa tra la passione per il suo lavoro da assistente sociale e la complicata vita sentimentale, ma non solo. Tra le ultime novità, la presenza di Marisa Laurito nei panni di un importante personaggio che intreccerà la sua vita con quella di Gelsomina.

Anticipazioni di Mina Settembre 2: la crisi di Gelsomina

Sarà una stagione molto ricca quella di Mina Settembre 2, che arriverà su Rai 1 per la grande gioia dei telespettatori. Troveremo Gelsomina in crisi sentimentale, indecisa tra l'ex marito e Domenico. Ora è tempo di scegliere.

Inoltre, le anticipazioni di Mina Settembre 2 rivelano che Gelsomina dovrà costruire il suo rapporto con il fratello Gianluca, di cui ignorava l'esistenza. Il giovane è frutto della storia clandestina tra Irene - la sua migliore amica - e suo padre.

Insomma, una situazione piuttosto difficile da gestire, tanto che Mina prenderà la decisione di farsi aiutare da un terapeuta, sperando possa aiutarla a fare chiarezza.

Marisa Laurito arriva in Mina Settembre 2

Tra le altre novità della Serie TV, quella dell'arrivo di Marisa Laurito. L'attrice si unirà al cast e vestirà i panni della zia di Mina.

E, a dare l'annuncio, è stata proprio Laurito a Libero: "Sarò la zia di Gelsomina nella seconda stagione di Mina Settembre". Ancora top secret le specifiche del personaggio e che ruolo avrà nella già complicata vita dell'assistente sociale.

Quando esce Mina Settembre 2 su Rai 1

Le riprese della serie Tv sono ancora in corso e continueranno per qualche altro mese. Non mancheranno altre novità, oltre all'entrata di Marisa Laurito nel ruolo della zia di Gelsomina.

I telespettatori sono ansiosi di vedere le nuove puntate della serie TV record di ascolti e sui social si moltiplicano le loro ipotesi sulle trame.

Per vedere le nuove avventure di Gelsomina occorre attendere ancora un po', dal momento che il cast è ancora impegnato nelle registrazioni degli episodi inediti.

Con molta probabilità, Mina Settembre 2 arriverà su Rai 1 nell'autunno del 2022, ma ad ora non c'è ancora una data ufficiale. Dalle anticipazioni, però, si preannuncia certamente una stagione imperdibile, nella quale Gelsomina darà una svolta alla sua vita sia sul piano professionale che sentimentale.