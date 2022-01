Lunedì 31 gennaio sarà trasmessa su Rai 1 l'ultima puntata della Serie TV "Non mi lasciare", che nelle precedenti tre puntate ha avuto un buon riscontro di ascolti. In base alle trame del settimo e ottavo episodio, Elena si salverà dall'incidente stradale e insieme a Daniele proseguirà le indagini per ritrovare il piccolo Angelo, ancora sotto sequestro del carceriere Andrea. Quest'ultimo riuscirà ad eludere le forze dell'ordine e si rifugerà dal suo maestro, il quale, però, tradirà la fiducia che ha riposto nei suoi confronti. Inoltre i due investigatori riusciranno a ricostruire gli abusi che i bambini hanno subito nell'orfanotrofio.

Trame ultima puntata: Elena riesce a salvarsi dopo l'incidente

Il 31 gennaio su Rai 1 alle ore 21:25 andrà in onda l'ultima puntata della fiction tv "Non mi lasciare", che vede in Vittoria Puccini la sua protagonista principale. In base alle trame del settimo episodio, Elena ha perso il controllo dell'auto, ma miracolosamente riuscirà a salvarsi e verrà ricoverata in ospedale. A farle visita ci sarà Daniele, il quale insieme al team, ha portato avanti le indagini capendo quale è il nascondiglio del fuggitivo Andrea. Quest'ultimo terrà ancora prigioniero il piccolo Angelo.

Una volta giunti sul luogo però il carceriere riuscirà ad eludere la polizia e a scappare via, ferendo uno degli uomini di Elena.

Andrea crederà di potere fuggire per sempre e a tal fine chiederà rifugio presso il suo maestro, di cui si fida ciecamente. Quest'ultimo però lo tradirà. In tutto questo a rendere la situazione ancora più intricata ci sarà la scoperta che qualcuno si è introdotto nell'auto di Zonin, rubando gli importanti documenti che aveva trovato nell'orfanotrofio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questo modo verranno meno delle determinanti prove per l'inchiesta.

Anticipazioni televisive ottavo episodio: Elena e Daniele riescono a ricostruire gli abusi subiti dai bambini

Secondo le anticipazioni televisive dell'ottavo e ultimo episodio, Elena e Daniele non si arrenderanno alle avversità che hanno incontrato fino ad ora e proseguiranno le indagini, confidando di arrivare al più presto ad una soluzione definitiva.

I due investigatori grazie ai ricordi a alle fondamentali ricostruzioni di chi ha vissuto da vicino quei fatti sconvolgenti, comprenderanno cosa è successo all'interno dell'orfanotrofio. Questo sarà un momento dall'alto tasso emotivo per tutti. In tutto questo quando sarà dato tutto per certo, accadranno delle cose che rimetteranno tutto in discussione. L'epilogo finale pertanto potrebbe essere diverso da quel che ci si aspetta.

Replica della serie tv

Per chi non riuscirà a seguire in diretta l'ultima puntata della serie tv "Non mi lasciare", ricordiamo che sarà possibile rivedere la replica su Raiplay, la piattaforma della rete Rai, dal quale sarà consentito visionare anche i precedenti episodi. In alternativa la quarta puntata potrà essere vista sabato 5 febbraio su Rai Premium, canale 25 del digitale terrestre.