La quarta e ultima puntata di Non mi lasciare andrà in onda lunedì 31 gennaio su Rai 1 e per Elena Zonin (Vittoria Puccini) arriverà una buona notizia perché presto si riprenderà dopo il ricovero in ospedale a causa del grave incidente subito. Nel frattempo proseguirà la caccia al carceriere di Angelo (Duccio Gallorini), ma Andrea (Gianmaria Martini) continuerà a scappare e ferirà anche uno degli uomini di Daniele rifugiandosi dal suo Maestro, a capo di tutto. Le indagini andranno avanti ed Elena scoprirà insieme al suo collega tutti gli abusi all'interno dell'orfanotrofio, ma i nodi da sciogliere saranno ancora tanti e non tutto si rivelerà come sembrava.

Andrea riuscirà nuovamente a fuggire: anticipazioni Non mi lasciare

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Non mi lasciare, rivelano che la serata di lunedì 31 gennaio terrà i telespettatori con il fiato sospeso fino al gran finale. Elena, ricoverata in ospedale a causa del grave incidente subito riuscirà a riprendere le forze, mentre la sua squadra continuerà le ricerche per liberare Angelo. Nonostante Daniele riuscirà a scoprire il nascondiglio del rapitore, Andrea riuscirà nuovamente a fuggire ferendo uno degli uomini della squadra e cercherà rifugio da quello che ritiene il suo Maestro. L'uomo, tuttavia, non si rivelerà tale e questa sarà una mossa inaspettata.

Elena e Daniele sulla strada della verità: anticipazioni quarta e ultima puntata

Le anticipazioni della puntata finale di Non mi lasciare in onda lunedì 31 gennaio, raccontano che nel frattempo qualcuno riuscirà a prendere dall'auto di Elena tutti i documenti utili alle indagini che aveva trovato nell'orfanotrofio abbandonato, poco prima che la sua auto iniziasse a non rispondere ai comandi perdendo il controllo.

La squadra del vicequestore, comunque, non si arrenderà e le ricerche degli agenti continueranno. Daniele e la sua collega riusciranno a raccogliere diverse testimonianze e riusciranno a ricostruire la drammatica storia di abusi che si ripetevano all'interno dell'orfanotrofio che ospitava anche Angelo. La strada per ricostruire la verità e riuscire a liberare il ragazzino sarà ancora lunga e ricca di avvenimenti inattesi che rimetteranno in discussione le indagini, arrivate ormai all'ultimo capitolo.

Non mi lasciare vince la sfida di ascolti del lunedì

La fiction Rai Non mi lasciare, con Vittoria Puccini e Alessandro Roia si concluderà con l'appuntamento di lunedì 31 gennaio dopo aver riscosso un ottimo successo di pubblico, riuscendo a vincere la prima serata contro il Grande Fratello Vip con un milione di telespettatori in più e superando il 19% di share.