Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 31 gennaio al 4 febbraio, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Si scoprirà che Chiara Petrone, incapace di gestire il carico di responsabilità che le è piombato addosso dopo la morte di suo padre, sarà sempre più dipendente dalla cocaina. Tra Clara e Alberto continueranno le tensioni a causa delle indecisioni della donna mentre tra Rossella e Silvia continueranno gli scontri a causa della scomoda presenza di Giancarlo.

Bianca, finirà invece per scontrarsi duramente con Katia.

La decisione di Chiara

Chiara ancora sotto pressione nel dover decidere in breve tempo se accettare omeno la proposta lavorativa di Ferri e Sartori, riuscirà a trovare un podi conforto solo grazie alle parole di Nunzio. Marina invece, al termine di un duro confronto con suo marito, lo costringerà a fare una scelta piuttosto dura pur di salvare il loro matrimonio. Silvia, impossibilitata nei movimenti a causa dei problemi allacaviglia, deciderà di accettare l'aiuto del suo compagno. Roberto cercherà in tuttiimodi di recuperare il suo rapporto on marina e questo suo atteggiamento non farà altroché alimentare la confusione nella donna che verrà assalita da sentimenti molto contrastanti.

La presenza di Giancarlo nella vita di Silvia alimenterà letensioni tra lei e Rossella. In casa Graziani infatti on mancheranno gli scontri tra madre e figlia a causa dell'uomo. Rossella però, dal canto suo, sarà anche molto preoccupata a causa di Riccardo e delle sue vicende sentimentali. Franco comincerà a preoccuparsi seriamente per il comportamento di Bianca mentre una serata tra Nunzio e Chiara si rivelerà tutt'altro che piacevole.

L'indecisione di Marina

Nunzio cercherà di organizzare una serata piacevole da trascorrere con Chiara, ma la ragazza insofferente a tutto ciò che lecirconda finirà per essere sempre più dipendente dalla cocaina. Marina Giordano vivrà dei momenti di forte confusione. La donna infatti sarà fortemente divisa tra il suo forte sentimento per Roberto e il suo senso di responsabilità nei confronti di Fabrizio, bisognoso del suo sostegno.

Mariella intanto infastidita dalle imposizioni di Bruno, finirà per dare a Sasa un consiglio sbagliato.

Alberto Palladini dovrà prendere un importante decisione in merito ad un caso che sta seguendo presso lo studio legale di Niko Poggi. Bianca, a causa dei suoi problemi scolastici, finirà per litigare con Katia. Mariella e Bice cominceranno ad avere opinioni contrastanti circa il comportamento di Salvatore con il suo compagno. Sasà intanto comincerà a pensare di voler incontrare la persona con cui chiatta da parecchio tempo. Giulia Poggi comincerà a chiedersi La motivazione della lunga permanenza di Katia a Napoli e si convincerà che la donna in realtà nasconde un segreto. Chiara, dipendente dalla droga, rischierà di farsi scoprire. Alberto intenzionato a cambiare atteggiamento con Clara, non riuscirà a comprendere l'indecisione della donna.