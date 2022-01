La fiction Non mi lasciare, con Vittoria Puccini, continua il suo appuntamento fisso con la prima serata del lunedì di Rai 1. Secondo le anticipazioni della serie televisiva, il 24 gennaio andrà in onda la terza puntata che sarà ricca di colpi di scena e porterà a una svolta nelle indagini del vicequestore Elena Zonin che arriverà a ottenere delle informazioni fondamentali per il caso di sparizione di Angelo. Come sempre, Elena dovrà anche affrontare il passato personale e il rapporto con suo figlio che continuerà a vivere a Roma.

Elena visita la casa famiglia di Angelo in cerca di informazioni: anticipazioni Non mi lasciare

La terza puntata di Non mi lasciare è prevista per lunedì 24 gennaio su Rai 1 intorno alle 21:30 e le anticipazioni annunciano che proseguiranno le indagini per salvare Angelo, fuggito dall'orfanotrofio convinto di incontrare Elisa e scappare con lei. Il ragazzino si renderà subito conto di essere finito in una trappola quando ad aspettarlo non troverà la ragazza, ma un'altra persona e si risveglierà in un luogo buio, capendo di essere stato rapito. Nel frattempo, Elena continuerà a raccogliere informazioni sul ragazzino e si recherà alla casa famiglia che lo ospitava per sapere qualcosa in più di lui.

La psicologa della struttura descriverà Angelo come un ragazzino forte, anche se potrebbe sembrare il contrario. Parallelamente al lavoro, Elena dovrà far fronte alla anche sua vita privata, con un invito da parte di Giulia per il compleanno di Emilio, il primo figlio avuto da Daniele. Durante la festa, per, il vicequestore lascerà tutti e tornerà a Roma per incontrare suo figlio Diego, in crisi per la prima delusione d'amore.

Grazie a una chat gli inquirenti arriveranno al luogo in cui si trova Angelo

Nella terza puntata di Non mi lasciare, in onda lunedì 24 gennaio su Rai 2, grazie a un profilo falso, Elena e la sua squadra riusciranno ad introdursi nella chat incriminata. Per le indagini, questo rappresenterà un passo enorme, perché il vicequestore riuscirà a procurarsi un video di Angelo, riperso nel posto in cui è tenuto prigioniero e analizzandolo riuscirà a capire dove si trova il ragazzino.

La squadra di Elena Zonin si precipiterà sul posto, ma purtroppo i carcerieri di Angelo saranno già scappati prima del loro arrivo, impedendo così alla polizia di ritrovare il ragazzino.

La fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Roja ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico, registrando oltre quattro milioni di telespettatori nella prima puntata. La serie televisiva si compone di quattro puntate, ambientate principalmente a Venezia, in cui si tratta il delicato tema dei reati informatici e crimini contro l'infanzia.