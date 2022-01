Non mi lasciare, la nuova fiction prodotta da Mario Mauri e diretta da Ciro Visco, andrà in onda per la prima volta il 10 gennaio 2022 su Rai 1 e avrà come protagonista Vittoria Puccini, al fianco di Alessandro Roia. La prima puntata di Non mi lasciare è formata dal primo e secondo episodio: le puntate in totale saranno quattro. Le prime immagini della serie televisiva, scritta da Leonardo Fasoli, Ivano Fachin, Maddalena Ravagli, Tommaso Matano e Giovanni Galassi, sono state mostrate in occasione della 78a Mostra d'Arte Cinematografica Internazionale di Venezia lo scorso settembre.

Non mi lasciare, prima puntata: Elena torna a Venezia e incontra Daniele

Nella prima puntata di Non mi lasciare, Elena Zonin (Vittoria Puccini), poliziotta che si occupa di crimini informatici a Roma, seguirà i casi con una passione quasi ossessiva. Nel dettaglio, Zonin si occuperà di reati contro l'infanzia e non riuscirà mai ad avere il giusto distacco emotivo. Nel corso della prima puntata, Elena sarà costretta a guardare in faccia il suo passato, poiché dovrà tornare a Venezia, città della sua infanzia. Dal capoluogo veneto, la poliziotta è scappata vent'anni prima e una volta ritornata in città incontrerà di nuovo il suo grande amore Daniele (Alessandro Roia), diventato vicequestore di polizia e sposato con la sua migliore amica Giulia.

Il ritorno nella città natale, riaprirà vecchie ferite nel cuore di Elena Zonin, ma la poliziotta farà di tutto pur di affrontare la situazione al meglio.

L'obiettivo della fiction e il cast

L'obiettivo principale della nuova fiction Non mi lasciare è quello di portare sul piccolo schermo un tema molto delicato: quello della pedopornografia.

La serie televisiva è ambientata principalmente a Venezia, ma alcune scene sono state girate anche a Roma e a Milano. Nel cast di Non mi lasciare, oltre a Vittoria Puccini e Alessandro Roia, troviamo: Sara Felberbaum, Livio Pacella, Demetra Bellina, Caterina Silva, Antonio Orlando, Sergio Albelli, Lorenzo Dellapasqua, Sandra Ceccarelli, Federica Girardello, Roberto Zibett, Duccio Gallorini, Vincenzo Tosetto, Pia Engleberth, Maurizio Lombardi, Simone Baldassarri, Andrea De Manincor, Eugenio Franceschini, Gianmaria Martini, Nicola Pannelli, Massimo Rigo, Riccardo Leonelli e Ivan Zerbinati.

Dove guardare le puntate di Non mi lasciare in streaming online

Sarà possibile rivedere le puntate di Non mi lasciare in streaming online, grazie al sito dedicato RaiPlay.it. La registrazione è completamente gratuita e all'interno della piattaforma si potranno trovare anche altri contenuti interessanti, come i video clip riguardanti i personaggi e le anticipazioni della serie televisiva.