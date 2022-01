La serie televisiva turca Love is in the air (il cui titolo originale è Sen Çal Kapımi), continua a far vivere tante emozioni ai telespettatori di Canale 5 dal lunedì al venerdì.

Le anticipazioni della puntata in programmazione lunedì 10 gennaio 2022, raccontano che Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) rimarrà ferma sulla propria posizione, visto che continueranno i suoi disperati tentativi per riuscire a strappare la nipote Kiraz (Maya Başol) dalle braccia della madre Eda Yildiz (Hande Erçel).

La compagna di Kemal (Sinan Taymin Albayrak) questa volta metterà in atto un’altra delle sue tattiche diaboliche, poiché il suo obiettivo sarà quello di rovinare la reputazione dell’architetta paesaggista.

Spoiler Love is in the air, puntata del 10 gennaio: Ayfer e Melek apprendono che occorre screditare Serkan per ottenere la custodia di Kiraz

Nell’episodio dello sceneggiato che farà compagnia ai telespettatori di Canale 5 lunedì 10 gennaio come sempre dalle ore 16:25 sino alle 17:30 circa, Ayfer (Evrim Doğan) dopo il timore di una probabile azione legale da parte di Aydan per aver chiesto l’affidamento della piccola Kiraz si darà da fare.

Dagli spoiler si evince che la zia di Eda costringerà Melek (Elçin Afacan) a recarsi insieme a lei dall’avvocato per ottenere informazioni sulle custodie dei figli: quest’ultima e la signora Yildiz apprenderanno che è necessario entrare in possesso di alcune testimonianze per mettere in cattiva luce Serkan (Kerem Bürsin) al più presto possibile per poter separare Kiraz dalla madre.

Deniz fa avere ad Aydan dei dati a sfavore di Eda, Serkan desta paura a tanta gente

Aydan non si accontenterà di aver fatto firmare dei documenti al figlio (a suo discapito) con un vile inganno, poiché sarà sempre più desiderosa di svolgere il suo ruolo di nonna e così, dopo aver appreso quale procedura seguire, non perderà tempo per servirsi ancora una volta della complicità della signora Deniz (Ayşe Akın): quest’ultima non si tirerà indietro, quando la signora Bolat le chiederà di farle avere dei dati in grado di consentirle di screditare l’architetta Eda.

Purtroppo al momento ad avere la meglio sembrerà essere la compagna di Kemal, visto che Melek e Ayfer non riusciranno nel loro intento, a causa della paura che Serkan desterà a parecchia gente.

Per conoscere ulteriori sviluppi su queste vicende occorrerà attendere i successivi episodi.