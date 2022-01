Manila Nazzaro è finita al centro di una polemica social. Scendendo nel dettaglio, la concorrente del GFVip è stata accusata da alcuni telespettatori di avere infranto il regolamento. Il motivo? Al termine delle nomination palesi, l'ex Miss Italia ha raccontato a Katia Ricciarelli i voti ricevuti da Soleil Sorge. A questo punto nella nomination segreta, la cantante soprano avrebbe deciso di mandare al televoto un concorrente "meno forte" per salvare l'influencer italo-americana.

L'episodio incriminato

Al momento delle nomination, Signorini è sempre molto attento a seguire il regolamento.

Tuttavia, nella 33^ puntata del GFVip qualcosa deve essergli sfuggito. Su Twitter, alcuni utenti hanno puntato il dito contro Manila con l'accusa di avere infranto il regolamento. In seguito alle nomination palesi, l'ex Miss Italia ha raggiunto Katia in salotto. Mentre il conduttore del Reality Show era impegnato con altre vicende, Nazzaro ha informato la cantante lirica su quanto accaduto in Super Led: "Miriana da Soleil. Soleil da Miriana. Soleil l'ha presa anche da Manuel mentre lui da Sophie".

Manila dice tutte le nomination fatte in stanza led a Katia, ma non si dovrebbe vero? #GFVIP pic.twitter.com/gFyMwlB2He — Simona 🦚 (@simo_cantatore) January 11, 2022

A quel punto Ricciarelli avrebbe messo in atto la sua strategia.

La soprano pare che abbia confidato a Manila il desiderio di votare Federica Calemme: "Continuo a non avere un dialogo con lei. Anche perché Giacomo ha una possibilità da Gianmaria...".

Il sospetto di alcuni telespettatori

Il discorso tra Katia e Manila non è passato inosservato ai telespettatori della diretta h24. Su Twitter, alcuni utenti hanno sostenuto che le due coinquiline abbiano messo in atto una strategia per salvare Soleil.

Nel dettaglio, il pensiero di alcuni sembra essere indirizzato proprio alla cantante lirica. Tra i vari coinquilini da mandare in nomination, la 75enne avrebbe fatto il nome di Federica in quanto non gode dello stesso supporto di Sorge. Soleil essendo più forte sui social potrebbe uscire indenne dall'ennesimo televoto. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni.

Qualora il GFVip dovesse vedere i video in cui Manila spoilera le nomination potrebbe anche subire un provvedimento disciplinare.

Sorge vorrebbe abbandonare il gioco

Nel frattempo, nel post-puntata Soleil Sorge ha avuto un crollo emotivo. L'influencer italo-americana ha rivelato a Manila l'intenzione di lasciare il GFVip: "Inizio la campagna elettorale per farmi mandare via". Come spiegato dalla 27enne, all'interno della casa di Cinecittà si sarebbero venute a creare delle situazioni che non riuscirebbe più a tollerare. Inoltre, la convivenza forzata con alcuni "vipponi" comincerebbe a starle stretta.

Non è escluso che Soleil abbia accusato il colpo: al verdetto del televoto infatti, Nathaly è risultata la preferita del pubblico con il 63% di preferenze, Sorge è rimasta al 23% mentre Carmen ultima con il 14% di voti.