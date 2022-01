Dopo aver aspettato l'arrivo del nuovo anno a Dubai, ieri sera, lunedì 10 gennaio, Sonia Bruganelli è tornata a occupare la sua poltrona da opinionista del Grande Fratello Vip accanto ad Adriana Volpe. A sostituirla negli scorsi appuntamenti, la showgirl Laura Freddi. Prima di entrare in studio per l'inizio della nuova puntata, la moglie di Paolo Bonolis ha fatto una diretta Instagram in cui ha espresso senza peli sulla lingua la sua opinione su alcuni concorrenti del reality. In particolare ha parlato di Miriana Trevisan, Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano.

Sonia ha poi detto cosa ne pensa dell'ingresso di Delia Duran nella casa.

Sonia Bruganelli e la sua opinione su alcuni vipponi

Il primo a finire sotto la lente dell'opinionista Sonia Bruganelli è stato l'ex corteggiatore ed ex tentatore Alessandro Basciano. Di lui ha detto: "Ha come unica possibilità di visibilità quella di farsi una storia, sennò non è pervenuto lì dentro". Secondo lei però Sophie Codegoni non ha alcuna intenzione di farsi una storia. Passando a Nathaly Caldonazzo, Sonia ha dichiarato ai followers che la sua idea della donna è legata a un episodio accaduto in passato e che forse racconterà in diretta. Poi, ha aggiunto: "Con quella sua camminata che pare ce l'abbia solo lei". Riguardo Miriana Trevisan, Sonia Bruganelli ha affermato: "Non credo abbia alcuna intenzione di farsi una storia con Biagio D'Anelli".

L'opinionista Bruganelli e la sua idea sull'ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip 6

Nel corso della puntata che andrà in onda venerdì 14 gennaio, Delia Duran, la protagonista del presunto triangolo amoroso insieme a Soleil Sorge e al suo compagno Alex Belli, diventerà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6.

La donna, che ieri sera era in collegamento dall'hotel dove sta trascorrendo la quarantena, si troverà faccia a faccia con la sua "rivale" Soleil Sorge. Sull'ingresso della modella venezuelana, Sonia Bruganelli ha dichiarato: "Avevo capito in pochi secondi che l'intento di Delia era quello di entrare in casa". Sonia ha poi anche aggiunto che ogni volta le viene contestato il fatto di dire sempre la verità in anticipo, ma lei aveva già intuito ciò che sarebbe accaduto.

Intanto, durante il collegamento di ieri sera, Delia ha spiazzato tutti dicendo di volersi prendere una pausa di riflessione dopo l'ennesimo tweet pubblicato da suo marito Alex Belli e dedicato a Soleil Sorge. La ragazza tra l'altro nei giorni scorsi ha intuito l'arrivo in casa di Delia. Cosa succederà tra le due quando si ritroveranno insieme in casa? Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo.