Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La TV Soap, amatissima in Germania e in Italia, avrà in serbo molti colpi di scena per tutti gli affezionati fan. La particolarità delle dinamiche narrate e l'introspezione dei personaggi renderanno i prossimi episodi indimenticabili.

In particolare, le anticipazioni rivelano che Paul proverà a prendere le distanze da Constanze, mentre Ariane rivelerà qualcosa di importante a Robert. Lia si confiderà con sua figlia e Yvonne non riuscirà ad attirare l'attenzione di Christoph.

Anticipazioni di Tempesta d'amore dalla Germania: Lia sarà contraria alla storia tra Robert e Ariane

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Lia sarà molto preoccupata per la storia tra Robert e Ariane. Per cercare di interrompere la loro relazione, deciderà di affrontare l'argomento con sua figlia Valentina. Ariane, però, verrà a conoscenza del piano di Lia e, per non perdere il suo amato, gli rivelerà qualcosa di vitale importanza: aspetta un bambino.

Paul, nel frattempo, non vorrà fare altro che lasciarsi alle spalle le sofferenze del passato. Consapevole delle precarie condizioni di salute della nonna, proverà a dimenticare i torti subiti, ma Constanze non glielo permetterà.

Tempesta d'amore, trame e anticipazioni tedesche: Paul fuggirà in montagna

Paul sarà sempre più infastidito da Constanze e così, nel tentativo di allontanarsi da lei, deciderà di andare in montagna. Qui farà di tutto per mettere in pratica i consigli di Michael e per combattere l'ansia incessante. Costanze, però, non sarà affatto intenzionata a lasciare in pace Paul e, con la rabbia nel cuore, si metterà sulle sue tracce.

Intanto, Robert prometterà ad Ariane di mantenere il suo segreto. I suoi intenti non andranno a buon fine dato che Lia, nel giro di qualche minuto, comprenderà tutto.

Max, nel frattempo, nonostante le sue buone intenzioni farà fatica a supportare Vanessa nella ricerca di una casa per loro. Secondo lui, infatti, la sportiva sta affrettando troppo i tempi.

Yvonne ed Erik si incontreranno al bar

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che, nelle prossime puntate, Josie mentirà a Constanze. Per cercare di proteggere Paul, infatti, le racconterà una bugia riguardo alle intenzioni del ragazzo. Quest'ultimo, però, non la prenderà affatto bene.

Yvonne desidererà con tutto il cuore avere un appuntamento con Christoph, ma l'uomo apparirà totalmente distante da lei. La donna, delusa per la situazione, si recherà al bar e inizierà a interagire con Erik. I due, inaspettatamente, scopriranno di avere un ottimo feeling.