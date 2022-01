Tempi duri nella soap opera Tempesta d'amore per Max Richter, come rivelano le anticipazioni tedesche della soap opera, in onda prossimamente su Rete 4.

Il personal trainer, infatti, dopo aver rifiutato Vanessa Sonnbichler, innamorata persa di lui, per correre invano dietro a Shirin, si è finalmente reso conto di amare profondamente la ragazza. Purtroppo, però, Vanessa ha di recente iniziato un'appagante relazione d'amore con Georg Fichtl, un famoso campione di scherma che ha avuto, come lei, un gravissimo infortunio al ginocchi che, però, non gli ha impedito di continuare a praticare con successo il suo sport preferito.

Vanessa si è lasciata subito dai modi gentili e garbati di Georg, arrivato al Fürstenhof solo per conoscerla dopo che la ragazza gli aveva scritto per condividere con lui il suo difficile percorso di riabilitazione, dopo l'operazione chirurgica al ginocchio andata male per negligenza della luminare che l'ha operata.

Tra i due giovani è scattata subito una sintonia e la nipote di Alfons si è lanciata in questa nuova relazione a cuor leggero, scatenando la gelosia di Max che, sopraffatto dai suoi sentimenti, ha confessato all'amica di amarla, suscitando la reazione incollerita di Vanessa, che lo ha accusato di non essere veramente innamorato di lei, ma di voler solo competere con Georg.

Tempesta d'amore, trame tedesche: Max proverà a mettere in guardia Vanessa da Georg

Max, dunque, dovrà rassegnarsi ad aver perso Vanessa, ma, come sottolineano le trame tedesche di Tempesta d'amore, il ragazzo presto si metterà nei guai a causa sua. Richter, infatti, ascolterà per caso una conversazione telefonica di Georg e scoprirà che ha convinto la Sonnbichler a partecipare al campionato nazionale di scherma solo per scommettere su di lei che, essendo una outsider, potrebbe addirittura vincere fruttandogli molto denaro.

Il ragazzo correrà a dire tutto a Vanessa che, però, si rifiuterà di credergli e troncherà il loro rapporto di amicizia. In seguito, però, Max si ritroverà per caso ad assistere ad un durissimo allenamento a cui Fichtl sottoporrà la fidanzata, nonostante lei abbia dolore al ginocchio infortunato, e non riuscirà a fare finta di niente.

Max, infatti, interverrà senza nemmeno pensarci e tirerà un pugno a Fichtl. Questo gesto costerà davvero caro al ragazzo, che non solo verrà allontanato da Vanessa, ma verrà anche licenziato dalla direzione dell'hotel. Dunque, Richter perderà non solo la donna che ama, ma anche il suo amato lavoro di fitness trainer.