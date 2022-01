In Love is in the air tra qualche settimana Kemal e Serkan scopriranno di essere padre e figlio. L'architetto non vorrà aver alcun rapporto con lui e arriverà a chiedergli senza mezzi termini, di uscire non solo dalla sua vita, ma anche da quella di Eda e Kiraz. Vani saranno i tentativi di Aydan di farli avvicinare.

Kemal e Serkan sono padre e figlio: Bolat non lo accetta

Colpo di scena nelle prossime puntate di Love is in the air. Aydan scoprirà che Serkan è figlio di Kemal e non dell'ex marito Alptekin. Ben presto la donna sarà costretta a rivelare la verità ai due uomini.

Kemal e Serkan quindi, verranno a sapere di essere padre e figlio. Mentre Kemal sembrerà contento all'idea di avere una famiglia, la reazione di Serkan sarà diversa. Bolat infatti, sin sa subito, non vorrà avere nessun rapporto con il vero padre. Il suo sarà un rifiuto netto e pertanto Aydan cercherà un modo per far avvicinare il figlio a Kemal.

Aydan studia un piano per avvicinare Serkan e Kemal

Con il prosieguo delle puntate, nella Serie TV turca Aydan convincerà Kemal a stringere un accordo professionale con Deniz. In questo modo secondo Aydan, Kemal e Serkan saranno costretti a lavorare insieme, visto che Bolat starà ristrutturando proprio la struttura alberghiera di Deniz. Tutto però dovrà rimanere segreto sino a quando Kemal e Deniz non chiuderanno l'accordo.

In questo modo, Serkan si troverà obbligato a lavorare con il padre Kemal e ciò, secondo il piano di Aydan, li porterà per forza di cose ad avvicinarsi e a provare un affetto reciproco. Una vera e propria macchinazione quella ordita da Aydan, che ben presto Serkan scoprirà.

Serkan intima a Kemal di uscire dalla sua vita

In Love is in the air, arriverà il momento in cui Serkan e Eda comunicheranno a parenti e amici di essere tornati insieme.

I due lo annunceranno nel corso di un pranzo organizzato appositamente per dare la lieta notizia alle persone a loro care. Proprio in questa occasione, la macchinazione di Aydan andrà a rotoli. Serkan, scoperto l'accordo tra Kemal e Deniz, sarà visibilmente arrabbiato e chiederà di poter parlare in privato con l'uomo. Bolat affronterà a muso duro il padre e gli dirà senza mezzi termini che dovrà uscire dalla sua vita.

Fuori di sé dalla rabbia, Serkan dirà a Kemal che non gli darà mai l'opportunità di fargli da padre. Parole molto dure quelle di Serkan, il quale lascerà intendere che non gradirà neppure le attenzioni che Kemal riserva a Kiraz, Eda e Aydan. In sostanza, Bolat non accetterà Kemal come padre e non vorrà avere nulla a che fare con lui. In attesa di scoprire come si evolverà questa vicenda, si ricorda che Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 16:50.