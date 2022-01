Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi della soap opera ideata da Bea Schmidt raccontano che Christoph e Werner somministreranno dei farmaci allucinogeni ad Ariane, nel frattempo Cornelia si accorgerà che nel comportamento di Kalenberg c'è qualcosa che non va. Holle, intanto, cercherà di far tornare in sé la dark lady ma quest'ultima, credendo di essere minacciata con un coltello, tenterà di aggredire Cornelia con un candelabro. Shirin, invece, si è innamorata di Florian ma, per provare a soffocare tali sentimenti, riuscirà a far riavvicinare Vogt a Maja.

La giovane von Thalheim, infine, scoprirà che Ceylan ha un amore infelice.

Christoph e Werner somministreranno dei farmaci allucinogeni ad Ariane

Le trame bavaresi della fiction daily anticipano che Christoph e Werner non si accontenteranno di aver fatto credere ad Ariane che lei ha un tumore maligno al cervello, anzi i due albergatori alzeranno ulteriormente il tiro.

Approfittandosi del momento delicato che sta attraversando Kalenberg, i Saalfeld riusciranno a somministrargli dei farmaci allucinogeni che porteranno la donna, ancora una volta, sul punto di fare parecchi danni.

Dopo aver quasi perso la vita durante un incendio, da lei stessa accidentalmente provocato, nel lussuoso hotel, la dark lady sarà più che mai intenzionata a godersi gli ultimi giorni della sua vita assieme a Erik.

Peccato, però, che gli effetti degli allucinogeni non tarderanno ad arrivare. Ariane, difatti, insisterà per fare il discorso d’apertura di un importante evento al Fürstenhof ma si presenterà in bigodini e vestaglia usando, perlopiù, una ciabatta come microfono.

Cornelia, notando le condizioni in cui versa Kalenberg, deciderà in qualche modo di farla tornare in sé ma Ariane crederà che Holle stia impugnando un coltello e voglia ucciderla.

A quel punto, la dark lady prenderà un candelabro per colpire Cornelia ma, fortunatamente, Erik riuscirà a fermarla giusto in tempo.

Shirin farà riavvicinare Maja e Florian

Le anticipazioni di Sturm der Liebe rivelano che da quando Shirin si è innamorata di Florian, la ragazza sarà particolarmente timorosa che tale profondo sentimento possa definitivamente distruggere la sua amicizia con Maja.

Per evitare ciò, Ceylan proverà a reprimere l'amore per Vogt facendo riavvicinare quest'ultimo alla giovane von Thalheim, riuscendo perfettamente a far riconciliare la coppia.

Maja, però, non tarderà ad accorgersi dell'umore spesso rabbuiato dell'amica finché Max le confesserà che Shirin è alle prese con un amore infelice, malgrado von Thalheim non sospetterà che dietro ciò si celi proprio Florian.