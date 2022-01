Prosegue l'appuntamento con le puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:45 e in streaming su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche. Che cosa succede nell'episodio di domani 13 gennaio 2022? L'attenzione è tutta per Rossella e Riccardo, che si sono ritrovati dopo quanto accaduto a Bolzano. Crovi ha preso casa a Napoli, intenzionato a restare accanto alla ragazza della quale si sta innamorando. A complicare le cose ci ha pensato Virginia che, dopo averlo visto con Ross nella città, teatro della loro storia passata, è tornata per riprenderselo.

Riccardo ha provato a metterla al suo posto, invitandola persino a tornarsene con il primo treno a Bolzano, ma senza successo. Virginia gli ha fatto capire in maniera netta di voler tornare con lui. Messo alle strette, Riccardo ha dovuto confessare a Ross la verità: è un uomo sposato. Nel frattempo, Guido mal sopporta le effusioni di Silvia e Giancarlo, pensando al dolore di Michele ora in quel di Milano. Fabrizio, invece, scivolerà presto in una spirale senza uscita dopo l'ennesimo guaio al pastificio.

Un posto al sole anticipazioni: Fabrizio verso l'autodistruzione

L'ultimo tentativo di sabotaggio al pastificio ha dato il colpo di grazia Fabrizio. Che senso ha continuare a lottare se va poi sempre tutto storto?

Marina, come sempre, proverà a risollevarlo, ma senza successo. Rosato, molto presto, scivolerà in una spirale pericolosa senza uscita.

A dispetto di ogni previsione, il rapporto di coppia tra Roberto e Lara è sempre più forte. La bella imprenditrice sembra essere riuscita a trovare la chiave giusta per far breccia nel cuore freddo di Ferri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Rossella faccia a faccia con Virginia

Nella puntata di Un posto al sole di giovedì 13 gennaio in onda su Rai 3, Riccardo sarà in enorme difficoltà e si troverà tra due fuochi. Da una parte deve tenere a bada le insistenze di Virginia e dall'altra tentare di riconquistare la fiducia di Rossella, dopo averle confessato di essere un uomo sposato.

Da non perdere il faccia a faccia attesissimo tra Rossella e Virginia, che darà il via a nuove complicate dinamiche tutte al femminile.

Alberto mette in difficoltà Clara, spoiler Upas

Patrizio sta soffrendo terribilmente per la fine della sua storia d'amore con Clara e la situazione peggiorerà ancora di più dopo che verrà a sapere dell'ultima trovata di Palladini.

Come raccontano le anticipazioni di Un posto al sole dell'episodio del 13 gennaio, infatti, Alberto farà una proposta a Clara che la metterà seriamente in difficoltà. La ragazza, già fragile psicologicamente, non saprà cosa fare e Palladini non perderà tempo per cogliere la palla al balzo.