Da quando Belen Rodriguez ha annunciato di essere nuovamente single, si sono fatte sempre più insistenti le voci di un ritorno di fiamma con il suo ex marito Stefano De Martino. I fans della coppia sognano di vederli di nuovo insieme e sono alla ricerca di ogni nuovo indizio che possa far pensare ad un riavvicinamento. A riaccendere la fervida fantasia, un video pubblicato nelle scorse ore dal sito Whoopsie. Il breve filmato li ritrae insieme, felici e sorridenti, ad una festa di compleanno in compagnia dei loro amici.

Tra la showgirl argentina e l'ex ballerino di Amici potrebbe essere di nuovo amore

Il video pubblicato nelle scorse ore mostra Belen e Stefano intenti a cantare insieme sulle note di un noto classico della canzone napoletana: "Tu vuoi fare l'americano." I due si sono ritrovati in un locale di Milano per festeggiare il compleanno della loro amica Patrizia Griffini. Con la spensieratezza che li contraddistingue, si cimentano nel duetto senza mai distogliere lo sguardo l'uno dall'altra. Sul sito si legge, inoltre, che i due sembra abbiano ritrovato la complicità di un tempo. Che si tratti di amore o di una semplice amicizia, sono diversi gli indizi e gli scatti pubblicati nei giorni scorsi che li ritraggono insieme.

Belen e Stefano: una storia d'amore senza fine

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno sempre mantenuto un rapporto civile per il bene del loro figlio, Santiago. Archiviata la storia d'amore con l'hairstylist milanese Antonino Spinalbese con cui la scorsa estate ha avuto la piccola Luna Marie, Belen è stata paparazzata sempre più spesso in compagnia del suo ex marito.

I primi scatti li hanno sorpresi insieme in aeroporto. Stefano andò a prendere Belen di ritorno da una vacanza con le sue amiche e la riaccompagnò a casa. Poi, poche settimane fa, una nuova paparazzata. Questa volta, i nuovi scatti ritraevano la showgirl argentina sotto casa del suo ex marito. Belen trascorse il weekend a casa di lui.

I fotografi, infatti, la videro uscire dall'appartamento la domenica sera, dopo esservi arrivata venerdì pomeriggio. Le foto mostravano anche Stefano De Martino a passeggio con la piccola Luna Marie. Ora, il nuovo video che li mostra a sorpresa di nuovo insieme. Che siano solo semplici coincidenze o i due hanno davvero ricominciato a frequentarsi? Non resta che aspettare ulteriori indizi e dichiarazioni da parte dei protagonisti di questa infinita vicenda sentimentale. Per ora, né Belen Rodriguez, né Stefano De Martino si sono espressi in merito.