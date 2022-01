La prima puntata di questo 2022 di Uomini e donne ha visto protagonista Gemma Galgani, la quale ha smascherato il suo corteggiatore Leonardo. L'uomo è stato accusato dalla dama di averla sempre presa in giro e le giustificazioni di lui non hanno convinto nessuno, nemmeno Tina Cipollari. L'opinionista alla fine lo ha pure accompagnato fuori dallo studio, indicandogli la porta di uscita.

Leonardo sotto accusa nella puntata di Uomini e donne del 10 gennaio

Puntata scoppiettante quella andata in onda il 10 gennaio. È stata la prima puntata del 2022, dopo la pausa natalizia.

Un ritorno che ha visto protagonista per l'intera puntata la dama 72enne Gemma Galgani. Il pubblico in effetti era molto curioso di scoprire come stava procedendo con Leonardo, il cavaliere giunto nel mese di dicembre per conoscerla. Ebbene, pare proprio che tutto sia finito, visto che alla fine di un'accesa discussione, il cavaliere è stato invitato a lasciare lo studio di Maria De Filippi. Tutto ha avuto inizio quando Gemma ha cominciato ad elencare alcune cose che avrebbe scoperto su Leonardo. La dama ha fatto riferimento ad una chat con una signora che pare conoscere bene Leonardo e che avrebbe rivelato a Gemma che Leonardo la starebbe prendendo in giro.

Gemma è una furia contro Leonardo: 'Mi hai detto solo bugie'

Nel dettaglio, la signora in questione avrebbe detto a Gemma che Leonardo gli avrebbe riferito che i baci con lei gli facevano schifo. Non solo, il cavaliere avrebbe pure detto che nel programma tutto era finto. In più, pare che Leonardo abbia anche detto che a lui Gemma non piaceva e soprattutto che aveva una brutta pelle.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tutte cose che Gemma ha sbattuto in faccia a Leonardo in puntata. "Mi hai detto solo bugie", ha continuato la dama, mentre Leonardo ha cercato in qualche modo di difendersi. Peccato che nessuno gli abbia creduto, soprattutto nel momento in cui ha accusato questa signora che ha fatto la segnalazione a Gemma. Per discolparsi, Leonardo ha sostenuto che questa signora si sia voluta vendicare di lui, in quanto non avrebbe accettato di darle soldi per una fantomatica figlia malata.

Gemma è furiosa nei confronti di Leonardo! State guardando la puntata su Canale 5? #UominieDonne pic.twitter.com/716hNs279g — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 10, 2022

Tina accompagna Leonardo fuori dallo studio di U&D: 'Quella è la porta'

Ai più è sembrato un modo per levarsi dai guai. Peccato che Leonardo non sia riuscito a convincere né Gemma, né tantomeno Maria De Filippi e Tina. L'opinionista, senza tanti complimenti, ha deciso di accompagnare fuori dallo studio Leonardo: "Saluta la signora Maria, saluta il parterre, saluta il pubblico", aggiungendo: "Vieni con me e quella è la porta". Un gesto accompagnato dal boato del pubblico in studio. Finisce in malo modo l'esperienza di Leonardo a Uomini e donne. Smascherato da Gemma e finito sotto accusa per averla presa in giro.