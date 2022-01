Un Posto al sole si prepara a una settimana molto emozionante, che dal 24 al 28 gennaio vedrà al centro delle scene la profonda crisi di Fabrizio. L'uomo vivrà momenti molto difficili che lo porteranno a ricadere nella trappola dell'alcol e ad aggredire sua moglie. Rosato, inoltre, sarà accecato dalla gelosia, tanto che darà un pugno a Roberto e tornerà a casa a tutta velocità, facendosi del male. Marina rifletterà molto sul suo rapporto con il marito e quando l'uomo sembrerà riprendersi lo metterà di fronte a un aut aut.

Fabrizio ricadrà nell'alcolismo

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, nella settimana dal 24 al 28 gennaio, Fabrizio Rosato perderà del tutto il controllo. Dopo aver diffuso la notizia infamante del grano tossico, Lara riuscirà a dare il colpo di grazia all'imprenditore, che riceverà un avviso di garanzia e finirà nel baratro. Fabrizio troverà ancora una volta una consolazione nell'alcol e quando Marina proverà a farlo ragionare reagirà molto male, arrivando ad aggredirla come mai aveva fatto prima. La signora Giordano sarà molto spaventata e uscirà di corsa recandosi al Caffè Vulcano in cerca di conforto.

Marina troverà sostegno nella famiglia Sartori: anticipazioni Un Posto al sole

A Un Posto al sole la settimana dal 24 al 28 gennaio sarà molto importante per Fabrizio e Marina, che affronteranno una crisi senza precedenti. Dopo aver subito un'aggressione da Fabrizio, la donna troverà rifugio al Caffè Vulcano, dove incontrerà Filippo e Serena, che non esiteranno a offrire il loro aiuto alla donna.

Marina passerà la notte a casa Sartori, ma i guai non saranno finiti, perché Fabrizio andrà a cercare sua moglie a Palazzo Palladini, convinto che si trovi da Roberto Ferri. Rosato incontrerà il suo rivale all'entrata del palazzo e senza pensarci gli darà un pugno sul naso, accecato dalla gelosia. Presto, però, Fabrizio si renderà conto di aver fatto l'ennesimo errore, perché sua moglie non era affatto da Roberto, e capendo di aver esagerato salirà in macchina e andrà via a tutta velocità.

Fabrizio furioso con sua moglie e Ferri: anticipazioni settimana 24-28 gennaio

Le anticipazioni di Un Posto al sole fino al 28 gennaio annunciano che Fabrizio si dirigerà verso casa a tutta velocità, in preda all'alcol e ai pensieri che si alterneranno nella sua mente. A tormentare Rosato saranno la gelosia per la moglie e il fallimento della ditta, ma anche ricordi più lontani e in ogni caso negativi. Le trame non specificano se ci sarà un incidente, ma è molto probabile, perché Marina sarà molto preoccupata per le condizioni di salute di suo marito e nonostante i consigli di Roberto deciderà di parlargli non appena starà meglio, dandogli un ultimatum. In tutto questo periodo Roberto starà accanto a Marina e la inviterà a riflettere seriamente sulla sua storia dopo il comportamento aggressivo di Fabrizio.