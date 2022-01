Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che presto andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. Occhi puntati in primis sul mistero legato alla morte di Felicia, che sarà avvolto nel giallo ma ci sarà spazio anche per l'uscita di scena definitiva della coppia Susana-Armando.

Felicia è stata uccisa da Soledad: anticipazioni spagnole Una vita

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate spagnole di Una vita che a breve arriveranno anche nel daytime di Canale 5, rivelano che l'attenzione sarà incentrata intorno alla morte di Felicia, la quale uscirà di scena in maniera a dir poco tragica.

In seguito alla sua dipartita, sarà ben chiaro agli occhi degli spettatori e del pubblico della soap opera iberica, che a causare la morte di Felicia sia stata Soledad.

È lei, infatti, l'artefice dell'uccisione di Felicia, ma per quale motivo? Sebbene la donna non ammetterà mai espressamente di essere l'artefice di questo delitto, Marcos continuerà a cercare la verità dopo l'avvelenamento della sua amata Felicia, che l'ha portata alla morte.

Marcos cerca la verità sulla morte di Felicia: spoiler Una vita

I dubbi non mancheranno così come i sospetti sul conto di Soledad: possibile che abbia assassinato Felicia perché era già innamorata di Marcos?

Un'ipotesi che non va esclusa, così come non è escluso il fatto che possano essere altri i motivi che hanno portato Soledad a compiere questo atroce gesto nei confronti della donna.

In attesa di scoprire tutta la verità sulla morte di Felicia, le anticipazioni legate alle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Susana e Armando.

Susana e Armando escono di scena: anticipazioni spagnole Una vita

Dopo il rientro della donna in quartiere, ci sarà anche quello del suo consorte: i due, quindi, si ricongiungeranno ad Acacias 38 ma non resteranno a lungo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le trame della fortunatissima soap opera del primo pomeriggio di Canale 5, infatti, rivelano che Armando e Susana prenderanno una decisione a dir poco drastica e importante per la loro vita.

I due decideranno di abbandonare definitivamente il quartiere spagnolo per potersi trasferire altrove e cominciare così una nuova vita lontani da tutto e tutti.

Un addio che sarà sofferto soprattutto per la donna, dato che è sempre stata una delle colonne portanti del quartiere.

Si avvicina il finale di sempre di Una vita: la soap chiude i battenti

Si arriverà così all'uscita di scena definitiva della coppia Susana-Armando dalle vicende della soap opera complice anche l'avvicinarsi degli ultimi episodi di Una vita di cui, entro l'estate 2022, sarà trasmesso il gran finale di sempre su Canale 5.

In Spagna, infatti, l'appuntamento con la soap opera ha già chiuso i battenti da un po' di tempo. Complice il costante calo di spettatori registrato negli ultimi tempi, i produttori hanno scelto di interrompere la messa in onda con la soap Una Vita, proprio come era accaduto già in passato con Il Segreto.

In Italia, però, complice il ritardo nella messa in onda degli episodi spagnoli, la programmazione della soap opera proseguirà ancora fino a metà 2022, quando poi calerà il sipario per sempre su tutti gli abitanti di Acacias 38.