All'interno del Grande Fratello Vip 6, numerosi sono i momenti di tensione tra i concorrenti del Reality Show condotto da Alfonso Signorini. Anche un attimo di allegria e serenità può trasformarsi in una discussione molto accesa. Miriana Trevisan è ritornata a esprimere i propri pensieri riguardo alle offese che ha ricevuto da Katia Ricciarelli e la showgirl campana ha deciso di mettere a paragone le reazioni di Lucrezia Selassié e di Soleil Sorge.

Miriana ferita dalle parole di Katia

Fra Miriana Trevisan e Soleil Sorge non corre buon sangue dentro la casa del GF Vip 6.

Le tensioni tra la soubrette e l'italo-americana sono quasi all'ordine del giorno. La campana non ha gradito le parole proferite da Katia Ricciarelli in riferimento al suo essere genitore e, inoltre, non ha apprezzato che la fashion blogger si sia schierata dalla parte della cantante lirica. La soubrette ha accusato Soleil di essere, a suo parere, poco sensibile nei suoi confronti. Miriana ha rimproverato anche l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne di fare uso spesso della cattiveria gratuita. Inoltre, la soubrette non si è ritrovata d'accordo con chi ha messo a confronto l'atteggiamento di Sorge con quello di Lucrezia Selassié che, in passato, non è mancata di essere indelicata in alcuni momenti.

Lo sfogo di Miriana

La showgirl si è sfogata sulla situazione affermando che per molto tempo ha finito per covare tutto dentro. Secondo la campana la motivazione sarebbe da ritrovare nel fatto che è più adulta e ha sempre attuato una ribellione silenziosa ma finiva per tenere dentro le emozioni come nel caso della soprano. Riferendosi alla compagna d'avventura, la 49enne ha affermato che fin quando coloro che le stanno accanto non le fanno comprendere che sta sbagliando, in questa circostanza potrebbe capirlo profondamente.

Miriana Trevisan mette a confronto Lucrezia e Soleil Sorge

A definirsi d'accordo con Miriana Trevisan è stata Sophie Codegoni che, tra l'altro aveva udito le rivelazioni di Giacomo Urtis. La campana ha proseguito con il suo discorso affermando: "Lulù ha un certo tipo di atteggiamento migliore di Soleil", aggiungendo che l'italo-americana, per molto tempo ha denigrato la principessa etiope.

Secondo la showgirl, Lucrezia entra in agitazione e per tale motivo diventa indelicata e, per tal motivo, vi è una differenza di coscienza importante. A parere di Trevisan, comunque, la fashion blogger ha un bellissimo lato ma, d'altra parte, non la si può giustificare. Miriana e Soleil Sorge continuano a essere distanti all'interno della casa più spiata d'Italia. Il rapporto fra le due concorrenti del programma targato Mediaset potrebbe essere argomento di discussione della prossima puntata del GF Vip 6.