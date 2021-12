Le puntate di Una vita in onda a gennaio 2022 riserveranno molti di colpi di scena. Dopo un piccolo salto temporale, i telespettatori scopriranno che Felicia è morta. Marcos indagherà per trovare i colpevoli, mentre Genoveva riuscirà a trovare un modo per uscire di prigione, causando l'ira di Felipe. Lolita invece, arriverà a cacciare di casa Antonito.

Genoveva riesce ad uscire di prigione nelle nuove puntate di Una vita

Molti avvenimenti caratterizzeranno le nuove puntate di Una vita in onda a gennaio. Dopo l'arresto di Genoveva, che avrà confessato l'omicidio di Marcia, ci sarà un piccolo salto temporale anseguito del quale, le vicende di sposteranno avanti di qualche mese.

Salmeron sarà ancora in carcere in attesa di giudizio e scriverà due lettere. Una indirizzata a Felipe e l'altra a Sua Maestà per chiedere clemenza. La donna riuscirà ad uscire di prigione corrompendo un arcivescovo, il quale muoverà le pedine giuste per far proclamare Genoveva innocente. La decisione del giudice manderà su tutte le furie Felipe.

Una vita, spoiler gennaio: Marcos vuole trovare l'assassino di Felicia

Nella soap Tv iberica, le novità non riguarderanno solo Genoveva. Marcos Bacigalupe si ritroverà in una situazione assai spiacevole. L'uomo infatti, al suo ritorno dal Messico scoprirà che la moglie Felicia sarà morta. L'uomo chiederà spiegazioni ad Anabel e nel corso delle nuove puntate di Una vita, Marcos sembrerà ossessionato dalle indagini per scoprire i colpevoli della morte della moglie.

L'uomo infatti, sarà certo che la Felicia sia stata assassinata. Miguel e Anabel si incontreranno di nascosto alla pensione. Il nipote di Sabina, chiederà alla ragazza di sposarlo ma Anabel rifiuterà. In seguito la giovane Bacigalupe racconterà a Miguel la verità suoi trascorsi in Messico con Aurelio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lolita caccia di casa Antonito a causa di Natalia

Dopo il salto temporale, in Una vita Natalia continuerà a sedurre Antonito. Approfittando dell'assenza, di Lolita, si recherà a casa, Palacios dove un uomo misterioso spera lei e, Antonito fotografandoli insieme. In seguito, alcuni scatti arriveranno nelle mani di Lolita, la quale deciderà di cacciare di casa Antonito.

Il figlio di Ramon dovrà accettare la decisione delka moglie e se ne andrà a dormire alla pensione. Solo con il prosieguo delle puntate, si capirà che dietro alle foto e ai vari ricatti ci sarà proprio Natalia. Questo è parte di ciò che i telespettatori vedranno su Canale 5 nel corso del mese di gennaio. Per scoprire tutte le altre novità, basterà seguire tutti gli appuntamenti con la soap Tv iberica in onda dal lunedì al sabato nel consueto orario delle 14:10.