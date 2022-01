Novità interessanti caratterizzeranno le nuove puntate di Una vita, che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera completamente ambientata in Spagna raccontano che Antonito Palacios (Alvaro Quintana) non si arrenderà a perdere sua moglie. Il politico, infatti, cercherà un modo per salvare Lolita Casado (Rebeca Alemany) da un destino infausto.

Una vita: Lolita ha una malattia del sangue

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane si soffermano sulla condizione di Lolita, che desterà la preoccupazione di tutti.

Tutto prenderà il via quando la donna vedrà Antonito in procinto di fare l'amore con Natalia. La madre di Moncho ne resterà talmente sconvolta da cadere in terra priva di sensi. Dopodiché, Casado verrà portata in ospedale dove i medici non sapranno formulare un'esatta diagnosi. Alla fine, i dottori ipotizzeranno una malattia del sangue, che sembrerà essere incurabile.

Ramon e Carmen, a questo punto, si rassegneranno al prossimo trapasso della nuora mentre Antonito dimostrerà di non volersi arrendere. Pertanto, il politico cercherà un luminare capace di risolvere la situazione.

La madre di Moncho chiede a Natalia di prendersi cura di Antonito

Nelle puntate di Una vita, Antonito si rivolgerà al dottor Ramos, che però pratica i suoi trattamenti sperimentali solo in Germania.

Inoltre, il luminare considererà il viaggio della speranza inutile per la malattia, di cui è affetta Lolita. Proprio quest'ultima acconsentirà affinché il marito ritorni a casa. Inoltre, gli farà sapere di averlo perdonato in quanto lei non vuole avere conti con nessuno prima di morire. Non contenta, la madre di Moncho chiederà a Natalia di prendersi cura di Antonito se davvero lo ama quando lei non ci sarà più.

Ma ecco che Casaso avrà un drastico peggioramento, tanto che sarà necessario il ricovero in ospedale dopo un collasso. Tutta la famiglia Palacios, a questo punto, si preparerà a dare l'ultimo saluto alla loro congiunta, se Antonito non avesse l'asso nella manica.

Lolita acconsente a un trattamento sperimentale

In pratica, il politico si rivolgerà a uno specialista in malattie del sangue, che lo informerà dell'esistenza di un farmaco, testato sugli animali capace di far guarire la sua adorata moglie.

Lolita, a questo punto, accorderà il consenso al trattamento sperimentale come ultimo tentativo prima della fine.

Intanto, tutto il quartiere compresa Natalia, vittima di forti sensi di colpa si stringeranno intorno ad Antonito, il piccolo Moncho e i famigliari.