Continuano le vicende dei protagonisti della + soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 7 all'11 febbraio saranno molteplici i colpi di scena a cui assisteranno i telespettatori. Nunzio, accecato dalla gelosia, prenderà una drastica decisione. Roberto approfitterà della fragilità di Chiara per accaparrarsi le quote del gruppo Petrone e tenterà di riconquistare Marina, nonostante la sua resistenza. Rossella, presa dai problemi con Crovi, avrà delle difficoltà in corsia. Franco comincerà ad avere serie difficoltà con Bianca.

La gelosia di Nunzio

Nunzio, geloso della complicità tra la sua ragazza e Ludovico, perderà il controllo delle proprie azioni impaurendo tutti coloro che gli stanno accanto. Clara, intanto, verrà licenziata e Alberto coglierà la palla al balzo per farsi avanti e offrirsi di coprire tutte le spese sia per lei, che per suo figlio. Una nuova discussione tra Raffaele e Renato farà emergere la scarsa conoscenza dei vini del portiere di Palazzo Palladini. Nunzio, a causa dei suoi sospetti nei confronti di Chiara, prenderà una decisione del tutto inaspettata. Rossella, invece, entrerà in crisi a causa del suo rapporto con Riccardo. La ragazza infatti comincerà a farsi prendere dalla gelosia quando scoprirà che il suo compagno a breve si recherà a Bolzano per chiedere il divorzio alla sua ex moglie.

Tra Renato e Raffaele si instaurerà un bel rapporto a causa della loro nuova passione di abbinare i vini ai pasti.

Le difficoltà di Rossella

Rossella, oltre alle difficoltà in campo sentimentale, comincerà ad avere problemi anche sul lavoro. La giovane Graziani si ritroverà a dover gestire un caso clinico piuttosto complicato, che metterà a dura prova le sue competenze professionali e la sua emotività.

Riccardo farà di tutto per convincere la sua ex moglie a concedergli la separazione consensuale. Chiara, dopo la brusca rottura con Nunzio, vivrà dei momenti di grande difficoltà legati anche all'ambito professionale. Roberto si accorgerà della fragilità della ragazza e sarà tentato di approfittare della situazione per ottenere dei vantaggi nel corso della trattativa della cessione delle quote Petrone.

In una serata di beneficenza Marina si ritroverà da sola con Lara e Roberto e la situazione tra i tre diventerà piuttosto imbarazzante. L'attrazione tra Giordano e Ferri sarà sotto gli occhi di tutti. Riccardo tornerà a Napoli ma Rossella, presa dalle questioni legate al lavoro, non gli darà le dovute attenzioni. La situazione scolastica di Bianca peggiorerà ancora e il suo comportamento farà preoccupare parecchio sia Franco che Giulia.

La conquista di Ferri

Roberto crederà di essere riuscito a riconquistare Marina, ma la donna lo spiazzerà con una decisione inaspettata. Rossella riuscirà a trovare una forza interiore che la aiuterà a convincere il suo paziente a lottare contro la malattia. Nonostante il suo successo in corsia, continuerà a essere travolta dai problemi in campo sentimentale. Per Franco arriverà una cattiva notizia da digerire.