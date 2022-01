Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', che racconta il tormentato e malato amore fra Genoveva Salmeron e l'avvocato Felipe Hermoso. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui piani orditi da Roberto per eseguire la rapina in banca, sulla messa organizzata da Genoveva in onore di Marcia, sulla decisione di Felipe di lasciare Acacias, sul tradimento di Antonito e il conseguente malore di Lolita.

Miguel controlla i nonni

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Roberto rischierà di fare scoppiare il ristorante, senza sapere che Miguel sta controllando lui e sua moglie. Nel tentativo di ripulire la propria immagine ad Acacias, Genoveva si farà aiutare da Fabiana ad organizzare una messa in ricordo di Marcia a cui parteciperanno molte persone fra cui Felipe. Dopo un iniziale momento di rabbia nei confronti dell'ex moglie, l'avvocato ascolterà i consigli di Mendez e Casilda e deciderà di comportarsi in maniera meno aggressiva nei confronti di Genoveva. Quest'ultima noterà il cambiamento di Felipe e si illuderà di potersi riconciliare con lui. Nel frattempo, Felipe rivelerà a Liberto e a Ramon di voler lasciare Acacias per andare a trovare il figlio Tano in Austria.

Lolita sviene

Dopo aver trascorso la sua prima notte in albergo, Antonito rientrerà in casa per prendere alcuni documenti. Lì Natalia si presenterà alla sua porta per sedurlo, facendolo cadere nella sua trappola. Grazie all'intervento di Aurelio, Lolita tornerà giusto in tempo per sorprenderli. La donna rimarrà così sconvolta nell'assistere al tradimento del marito da svenire all'improvviso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo aver chiamato il medico, i Palacios decideranno di portare la donna in ospedale dove non si riuscirà a capire, neanche dopo diversi test clinici, di cosa stia soffrendo. Viste le gravi condizioni della moglie, Antonito non avrà il coraggio di confessare a Carmen e al padre di averla tradita, anche se tutti gli abitanti del quartiere sosterranno di aver visto uscire Natalia in dèshabillè di corsa da casa sua.

Aurelio aggredisce Antonito

Indalecia capirà che Jacinto, Servante e Cesareo sono in combutta per realizzare qualcosa e chiederà loro subito spiegazioni. Dopo aver terminato lo scavo del tunnel, Roberto e Sabina si procureranno delle nuove carte d'identità con cui andare all'estero dopo la rapina. Aurelio riuscirà a convincere Marcos ad aiutarlo ad avviare un commercio di ferro e carbone con paesi in procinto di entrare in guerra. Benigna confiderà a Servante di non essere per niente attratta da lui, pur avendolo preso in simpatia a causa della sua somiglianza col fratello. La salute di Lolita peggiorerà così tanto che Antonito si recherà in ospedale per dichiararle il suo amore, convinto che stia dormendo.

Dopo di che, l'uomo intuirà che i Quesada gli hanno teso una trappola: affronterà Aurelio che lo prenderà a pugni per minacciarlo. Roberto scriverà una lettera in cui affermerà che è stato lui a fare la rapina alla banca, scagionando Miguel.