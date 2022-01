Numerose emozioni avverranno a Il Paradiso delle Signore, la soap opera di punta della rete ammiraglia Rai. Le trame dei nuovi episodi previsti dal 17 al 21 gennaio in prima visione tv rivelano che Dante Romagnoli rimarrà molto affascinato da Flora Ravasi, la figlia del defunto Achille. Veronica Zanatta, invece, inizierà ad avere dei sospetti sul fidanzato Ezio Colombo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 17 gennaio: Veronica inizia ad avere dei sospetti sul fidanzato

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, inerenti ai nuovi episodi trasmesse dal 17 al 21 gennaio in prima visione sui teleschermi di Rai 1 annunciano piacevoli sorprese per i telespettatori.

Scendendo nei dettagli, tutta l'attenzione sarà catalizzata da Veronica, interpretata dall'attrice Valentina Bartolo, entrata nel corso della sesta stagione attualmente in onda in Italia. A tal proposito, la donna crederà che Ezio le nasconda qualcosa, sebbene decida di non raccontare a nessuno i suoi sospetti. La madre di Gemma, infatti, si insospettirà ancora di più quando noterà uno strano comportamento tra il suo promesso sposo e Gloria. Inoltre, la Zanatta non potrà fare a meno di notare la reazione tesa del fidanzato quando Stefania ricorderà la bravura della capo-commessa. Per questo motivo, la donna finirà per rovistare tra gli oggetti personali di Ezio, tanto da venire colta sul fatto.

Dante rimane colpito dal fascino di Flora

Stando alle trame de Il Paradiso in programma a fine gennaio su Rai 1 si annuncia la nascita di una nuova simpatia all'interno delle vicende ambientate al grande magazzino. In dettaglio, Dante appena tornato a Milano dall'America per alcuni impegni lavorativi rimarrà colpito dal fascino di Flora.

Tuttavia, Agnese lo avvertirà che la stilista è molto amica di Vittorio, con il quale aveva avuto in passato diversi screzi a causa della sua tresca con Marta.

Adelaide convoca Gemma al circolo

Inoltre si tornerà a parlare di Adelaide interpretata dall'attrice Vanessa Gravina. La contessa, infatti, deciderà di mettere alla prova Gemma per capire le sue attitudini come campionessa di equitazione per offrirle il posto di un'amazzone, che si era infortunata durante un evento ippico.

Per questo motivo, la contessa convocherà la Zanatta al circolo.

Infine Dante cercherà di conquistare la fiducia di Beatrice, visto che l'aiuterà nella stesura del contratto di collaborazione con il grande magazzino.

Riassunto episodi precedenti

Negli episodi precedenti della soap opera, Flora ha annunciato ad Umberto e Adelaide di aver intenzione di lasciare villa Guarnieri. Gloria, invece, ha deciso di lasciare il braccialetto di Stefania ad Ezio. Infine Ludovica non ha nessuna intenzione di cedere al ricatto di sua madre Flavia ovvero lasciare per sempre Marcello Barbieri.