Gianni Sperti nel mirino di Alessandro Rosica. L'esperto di gossip, molto attivo sui social, in queste ore ha risposto ad una domanda legata all'opinionista di Uomini e donne, svelando dei retroscena che non sono passati inosservati. Rosica, infatti, ha accusato Gianni di condurre una "vita fake", ossia falsa e non alla luce del sole.

Il retroscena su Gianni Sperti: Rosica attacca l'opinionista di Uomini e donne

Nel dettaglio, sui social Alessandro Rosica si è ritrovato a rispondere alla domanda di un fan che ha chiesto "informazioni" sull'orientamento sessuale dell'opinionista di Uomini e donne.

In questi ultimi anni, infatti, Gianni è sempre stato molto criptico sulla sfera privata e non ha mai risposto esplicitamente a domande che riguardavano il suo orientamento.

Ebbene, secondo Rosica, Gianni condurre be Una vita "fake" e il motivo sarebbe legato al matrimonio di diversi anni fa con la showgirl e conduttrice tv, Paola Barale.

'Vive una vita fake', sbotta Rosica che attacca duramente Gianni Sperti sui social

"Non fa coming out perché andrebbero in fondo al matrimonio combinato con la sua ex moglie Paola Barale", ha scritto Rosica sui social svelando così questo retroscena sull'opinionista di Uomini e donne.

"Per lui, quindi, conviene far morire la cosa. Vive una vita fake come lui", ha sentenziato ancora Rosica che non ha risparmiato l'ennesima stoccata al vetriolo nei confronti di Gianni Sperti, tra i volti più amati della storica trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

In attesa di scoprire se Gianni Sperti replicherà a questi retroscena svelati da Alessandro Rosica sui social sul suo conto, l'opinionista di Uomini e donne si prepara a tornare di nuovo in onda su Canale 5.

Quando ritorna Uomini e donne su Canale 5 dopo la pausa natalizia

Dopo la pausa natalizia di diverse settimane, l'appuntamento con il dating show dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà di nuovo in onda nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset.

Da lunedì 10 gennaio, alle 14:45 riprenderà la consueta programmazione di Uomini e donne: immancabili i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, pronti a commentare le nuove vicende legate ai protagonisti del trono classico e del trono over, decisi a rimettersi in gioco per cercare il grande amore.

Le prime puntate del 2022 saranno dedicate alla fatidica e attesa scelta finale della tronista Roberta che, dopo quattro mesi di permanenza in trasmissione, coronerà il suo sogno d'amore insieme al corteggiatore col quale proverà a costruire una relazione stabile, lontani dai riflettori mediatici del programma Mediaset.