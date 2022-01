Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 10 al 14 gennaio 2022, si tornerà a palare di Silvia e Giancarlo. Ora che Michele è partito, la coppia inizierà a frequentarsi alla luce del sole, tuttavia questa nuova situazione metterà in forte imbarazzo Guido. A quanto pare, l'uomo non riuscirà ad accettare che la cugina si trovi al fianco di un altro, ben presto una decisione del vigile Del Bue inasprirà ancor di più i rapporti tra lui e Silvia.

Nel frattempo Bianca, tornata a casa dalla breve vacanze con i suoi genitori, dovrà fare i conti con la tristezza derivata dall'assenza di sua mamma.

Un posto al sole, trame 10-14 gennaio: l'imbarazzo di Guido

Guido (Germano Bellavia) si sentirà molto a disagio nel vedere Silvia (Luisa Amatucci) e Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi) scambiarsi effusioni amorose in pubblico. Le anticipazioni sottolineano il fatto che il comandante Del Bue mostrerà un forte disappunto verso i due, anche se risulta probabile che preferirà tenere per sé questa spiacevole sensazione. In seguito, però, accadrà qualcosa che insospettirà, fortemente, sua cugina in merito a quello che lui pensa del bancario.

Upas, anticipazioni dal 10 al 14 gennaio: la sospetta antipatia per Giancarlo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Cotugno (Walter Melchionda) richiamerà il suo comandante al dovere.

A quanto pare Guido, punto nell'orgoglio, asseconderà il vigile e deciderà di essere estremamente ligio al dovere. Tale eccesso di zelo però creerà un malinteso e porterà Silvia a credere che suo cugino ce l'abbia con Giancarlo. Purtroppo le anticipazioni non rivelano altro ma, dai pochi indizi, risulta facile ipotizzare che Del Bue si mostrerà molto severo con il bancario in merito a qualche infrazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non è chiaro se Todisco si troverà a dover pagare una multa o altro, ma sta di fatto che il rifiuto di chiudere un occhio porterà Silvia a pensare che suo cugino non apprezzi il suo nuovo compagno. La donna, convinta di ciò, deciderà quindi di agire di conseguenza.

Un posto al sole, puntate dal 10 al 14 gennaio: Bianca sente la mancanza di sua mamma

Bianca (Sofia Piccirillo) farà ritorno a casa con suo padre, e sentirà subito la mancanza di Angela (Claudia Ruffo). La bambina, nonostante abbia spronato la mamma a partire, si sentirà molto triste e Franco (Peppe Zarbo) dovrà fare il possibile per risollevarle il morale.

Boschi, infine, sarà alle prese anche con Nunzio (Vladimir Randazzo). Quest'ultimo, infatti, sembrerà prendere sotto gamba il suo nuovo lavoro ai cantieri, mettendo così suo padre in una situazione di forte imbarazzo con Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).