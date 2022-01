Uno dei momenti più caldi all'interno della casa del Grande Fratello Vip è sicuramente quello delle docce. Le immagini dei vipponi sotto l'acqua con i loro fisici mozzafiato e scolpiti fanno sempre il giro del web e dei social, collezionando like, visualizzazioni e migliaia di commenti. Gli stessi concorrenti del reality non si risparmiano nel commentare i loro coinquilini. Questo è proprio quello che hanno fatto nelle scorse ore Giucas Casella, Soleil Sorge e Barù guardando Delia Duran mentre era sotto la doccia.

La doccia di Delia Duran scatena l'ironia di Giucas Casella e del concorrente Barù: 'C'è plastica'

I tre coinquilini non si sono di certo risparmiati nel commentare l'aspetto fisico di Delia Duran, parlando di plastica e ritocchi estetici. Mentre erano in giardino, guardando la moglie di Alex Belli intenta a lavarsi, i tre non le hanno risparmiato parole ironiche e al tempo stesso pungenti. È stato Barù a provocare Soleil Sorge dicendole: "Sì sta docciando? Hai visto? L'ha creata Dio, una creazione divina. Tutta bella nature.... sto provocando." A questo punto è intervenuto Giucas Casella che ha dichiarato: "C'è pure molta plastica." Soleil a questa battuta ha riso, Barù invece ha affermato: "Dici?

Ma no... Non dire queste cose, non si dicono." Il discorso poi ad un certo punto si è spostato sui ritocchi estetici di Soleil Sorge.

Soleil Sorge sui ritocchi estetici: 'Punture alle labbra in passato'

Giucas Casella e Barù hanno poi parlato della chirurgia estetica e dei ritocchini di Soleil Sorge. Giucas ha detto che l'unica che ha pochissima plastica tra le vippone è proprio l'ex fidanzata di Luca Onestini.

Prontamente però lei ha replicato affermando che in realtà non ne ha proprio di plastica. La donna ha poi aggiunto che in passato ha fatto delle punturine alle labbra, ma ormai non c'è più nulla. Sui social, non sono mancati i commenti e le reazioni alle affermazioni ironiche dei tre coinquilini, tra chi ha preso con leggerezza queste battute e chi invece ha detto che in realtà Giucas, Soleil e Barù hanno un po' esagerato.

Intanto, Delia Duran si è ritrovata sotto la doccia con Alessandro Basciano e a guardare dalle immagini pare proprio che la donna non gli abbia tolto gli occhi di dosso. La moglie di Alex Belli è rimasta ad 'ammirarlo' anche dopo aver indossato l'accappatoio. Alessandro, con il suo fisico scolpito e pieno di tatuaggi si è accorto degli occhi indiscreti della donna ed ha continuato a lavarsi senza problemi.